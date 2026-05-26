به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی، معاون فرهنگی وزارت علوم، روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی و تبیین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری اظهار کرد: خوشبختانه در این دوره، یک نگاه جدید در حال شکل‌گیری است؛ به این معنا که آموزش عالی ایران که پیش‌تر به‌صورت دووجهی فهمیده می‌شد—یعنی شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بود—امروز به یک ساختار سه‌وجهی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تبدیل شده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: این موضوع باعث خوشحالی است که آموزش عالی ایران در حال تکمیل ضلع سوم خود است و ما باید به این تحول راهبردی توجه کنیم.

شالچی تصریح کرد: اگر بخواهیم به نوآوری امیدآفرین و اثرگذار برسیم، باید به تعامل میان پارک‌ها و حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم توجه ویژه داشته باشیم؛ از جمله معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی، انجمن‌های علمی، کانون‌ها و سایر بخش‌های مرتبط.

وی گفت: خوشبختانه این همکاری‌ها آغاز شده است و نقطه عزیمت مهم این است که فناوری صرفاً یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که اعتماد، خودباوری و مشارکت اجتماعی را شکل می‌دهد.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: فناوری در یک تعبیر، ادامه طبیعی دانشگاه است؛ جایی که دانشگاه می‌خواهد با حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه پیوند بخورد و به حل مسائل مشترک بپردازد؛ از جمله بهبود زندگی مردم، محیط زیست، خدمات عمومی و سلامت.

وی ادامه داد: اینجاست که می‌توان پیوند میان نهاد علم و جامعه را تقویت کرد و کارهای مشترک بسیاری را سامان داد.

شالچی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی، مواجهه با مسائل واقعی جامعه است، اظهار کرد: دانشگاه باید علم را نه فقط در آموزش و پژوهش، بلکه در زندگی مردم نیز قابل مشاهده کند.

وی افزود: این روند در حال شکل‌گیری است، به‌ویژه با نقش‌آفرینی نسل جوان که هسته‌های نوآوری و شرکت‌های خلاق را ایجاد می‌کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: یکی از حوزه‌های مهم، صنایع فرهنگی و خلاق است که اخیراً نیز رویدادی در این زمینه برگزار شده و در صورت گسترش، می‌تواند زمینه همکاری مشترک گسترده‌ای ایجاد کند.

وی ادامه داد: همچنین می‌توان کانون‌های نوآوری اجتماعی را در حوزه‌هایی مانند فرهنگ شهروندی، زیست شهری، آسیب‌های اجتماعی، عدالت آموزشی، سلامت روان و مشارکت جوانان توسعه داد.

شالچی تصریح کرد: از سوی حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با پارک‌های علم و فناوری وجود دارد، به‌ویژه در زمینه پیوند بخش دانشجویی با این پارک‌ها.

وی افزود: انجمن‌های علمی نیز ظرفیت مهمی در این زمینه هستند و طرح نوآفرینان صنعت‌ساز با ابتکار دکتر شریفی آغاز شده که نیازمند تقویت و بررسی بیشتر است.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: اگر انجمن‌های علمی به پارک‌های استانی یا دانشگاهی متصل شوند، می‌توانند زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و فعالیت‌های خلاقانه گسترده‌ای را فراهم کنند. در حال حاضر حدود ۸۷۰۰ انجمن علمی در دانشگاه‌های کشور فعال است که ظرفیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود و اتصال آن‌ها به پارک‌ها می‌تواند دستاوردهای مهمی ایجاد کند.

وی در پایان افزود: همچنین مجموعه‌های جدیدی در وزارت علوم در حال شکل‌گیری است، از جمله شبکه پیوند دانشگاه، دولت و جامعه که اخیراً در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت تصویب شده است.