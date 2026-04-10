برپایی موکب سلامت در دورود؛ ارائه خدمات رایگان درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز شهادت قائد شهید امت و سوگ شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب، موکب سلامت در حاشیه تجمع مردم در شهرستان دورود برپا شد.

این موکب سلامت با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس مرکز بهداشت، رئیس و مدیر بیمارستان دورود، پزشکان عمومی و متخصص و جمعی از مسئولان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و پرستاران مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر، در محل میدان ولایت شهرستان دورود برپا شد.

این موکب به همت و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، بسیج جامعه پزشکی و مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر دورود دایر شده است.

ویزیت رایگان متخصص اطفال و پزشک عمومی

موکب سلامت اقدام به ارائه خدمات رایگان در زمینه ویزیت رایگان متخصص اطفال، پزشک عمومی، مشاوره روانشناسی، مشاوره تغذیه، مشاوره سلامت بارداری، غربالگری قند و سنجش فشار خون به تجمع‌کنندگان نظام و ولایت کرد.

این خدمات با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

ارائه خدمات غربالگری قند و سنجش فشار خون از دیگر خدماتی بود که در این موکب به صورت رایگان به شرکت‌کنندگان در تجمع ارائه شد.

این خدمات با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی انجام گرفت.

کارکنان درمان با برپایی این موکب و با ارائه خدمات درمانی، بار دیگر بر میثاق ابدی خود با آرمان‌های امام شهدا و بیعت مقتدرانه با مقام معظم رهبری تأکید کرده و همبستگی خود را در مسیر امنیت و وحدت ملی به تصویر کشیدند.

بنابراین گزارش، امام جمعه شهرستان، فرماندار، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستان دورود، با حضور در این موکب، ضمن بازدید و خداقوت، از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی تمامی کارکنان شبکه بهداشت و بیمارستان در ارائه خدمات سلامت به مردم، به ویژه در ایام جنگ رمضان، تقدیر و قدردانی به عمل آوردند.