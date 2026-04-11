۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

انجام مشاوره و روانشناسی خانواده در اجتماعات مردمی دامغان

دامغان- رئیس اداره بهزیستی دامغان از ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی رایگان در موکب این نهاد، همزمان با اجتماعات شبانه مردم ولایی شهرستان خبر داد.

نرگس عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مجدد جلسات رایگان مشاوره در موکب بهزیستی در اجتماع اقتدار مردم شهرستان دامغان خبر داد و ابراز کرد: جلسات مشاوره و خدمات روانشناسی در محل اجتماعات شبانه مردم ولایی شهرستان با استقبال خوب مردم نیز روبرو شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای توجه به سلامت روان جامعه و پاسخگویی به نیازهای مشاوره‌ای شهروندان اجرا شده است، افزود: برگزاری جلسات مشاوره و روانشناسی با حضور کارشناسان و مشاوران متخصص بهزیستی محور اصلی این طرح است.

رئیس اداره بهزیستی دامغان با بیان اینکه همه مردم می توانند از خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی این موکب به صورت رایگان بهره مند شوند، ابراز کرد: هدف از اجرای این برنامه ارتقای آگاهی عمومی در حوزه سلامت روان جامعه است.

عبدالله زاده همچنین گفت: کمک به مدیریت استرس و ارائه راهکارهای تخصصی برای خانواده‌ها از دیگر اهداف برگزاری طرح مشاوره رایگان توسط موکب بهزیستی در اجتماعات شبانه مردم انقلابی شهرستان دامغان است.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب مردم، تلاش داریم این خدمات را به صورت مستمر و در مناسبت‌های مختلف در دسترس شهروندان قرار دهیم.

