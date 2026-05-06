آموزش خودامدادی بسیج جامعه پزشکی به هموطنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین زارع‌زاده، از ارائه خدمات آموزشی رایگان در خصوص چگونگی امدادرسانی به مجروحان به عموم مردم در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و افزود: در ایام جنگ رمضان، اعضای سازمان بسیج جامعه پزشکی در استان‌های مختلف خصوصا در شهرستان میناب در صحنه و میدان حضور داشتند و در حوزه‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی برای کمک به مجروحین و مصدومین حوادث ارائه خدمات کردند.

وی ادامه داد: پس از شهادت دانش‌آموزان مظلوم میناب، تصمیم گرفتیم در ۲ حوزه «خود امدادی» و «دیگر امدادی» به عموم مردم در مساجد و محلات آموزش بدهیم. همچنین آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی نیز در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی ارائه کردیم.

زارع‌زاده در خصوص آموزش‌های تخصصی توضیح داد: ما به برخی از همکاران و پزشکان آموزش چگونگی برخورد با مصدومین پرتویی و مواجهه با اتفاقاتی که احتمال داشت در اثر حملات احتمالی به مراکز هسته‌ای کشور رقم بخورد، ارائه کردیم تا آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به مردم و مجروحین را داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در خصوص آموزش‌های خودامدادی و دیگر امدادی، افزود: تا ۲۲ فروردین‌ که آتش بس آغاز شد، ۱۸۲ هزار نفر تحت آموزش خودامدادی و دیگر امدادی بودند.

وی با اشاره به حضور مستمر پزشکان در برخی از میادین اصلی شهرها برای ارائه خدمات درمانی و پایش سلامت رایگان به مردم، گفت: با توجه به حضور گسترده مردم از آغاز جنگ تحمیلی سوم در میادین اصلی شهرها، پزشکان در اکثر شهرهای مختلف در غرفه‌های سلامت حضور دارند و خدمات درمانی، بهداشتی و مشاوره رایگان به مردم ارائه می‌دهند.