پیام تسلیت مدیران فرهنگی در پی شهادت «سید کمال خرازی»

به گزارش خبرنگار مهر، با به شهادت رسیدن سیدکمال خرازی، در حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدیران فرهنگی پیام تسلیت خود را بیان کردند. متن این پیام‌ها بدین شرح است:

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی شهادت کمال خرازی

خبر شهادت جناب آقای کمال خرازی، دیپلمات خوشنام و همچنین رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی دشمن آمریکایی–صهیونی به فیض شهادت نائل آمد، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان شد.

سال‌ها مجاهدت در عرصه دیپلماسی، ایفای نقش در سطوح عالی سیاست خارجی، و پس از آن، حضور مؤثر در جایگاه مشاور رهبر شهید انقلاب، مسیری روشن و الهام‌بخش از خدمت صادقانه به این سرزمین را برای آن جناب رقم زد؛ مسیری که با شهادت به اوج رسید و بی‌تردید چنین مسیری، برای اهل ایمان، غبطه‌برانگیز است. امید آن دارم که خداوند متعال، چنین فرجامی را نصیب خدمتگزاران صادق این ملت قرار دهد.

اقدام تروریستی دو رژیم متجاوز به ایران عزیز، که به شهادت یکی از چهره‌های برجسته و اثرگذار کشور در حوزه دیپلماسی انجامید، بار دیگر نشان داد که دشمنان ایران، نه فقط با قدرت نظامی، بلکه با زبان رسا و شیوای جمهوری اسلامی ایران که توانسته مخاطبان فراوانی در سطح جهانی پیدا کند، دشمنی دارند.

اینجانب، ضمن محکومیت این جنایت، شهادت این شخصیت برجسته را به خانواده معزز ایشان، همکاران ایشان در وزارت امور خارجه و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر خواستارم.

پیام تسلیت مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت سیدکمال خرازی را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. آن شهید سرافراز یک عمر در مسیر اعتلای انقلاب شکوهمند اسلامی قدم برداشت و علاوه بر خدمات ارزشمندی که در حوزه سیاست خارجی داشت، شخصیتی فرهنگی و فرهیخته بود. ایشان در سال‌های نخست انقلاب در کنار رهبر شهید انقلاب (قدس سره) و شهید بهشتی (ره) نقشی اساسی در حفظ ساختار و اصلاح و تعالی رویکردهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشته، به عنوان اولین مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش‌آفرینی کرد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این ضایعه را به رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، خانواده، شاگردان و دوستان ایشان تسلیت عرض کرده، برایشان از محضر ربوبی آرزوی علو درجات و حشر با اهل بیت (ع) دارم.

یادآوری می‌شود سیدکمال خرازی، روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در حمله دشمنان آمریکایی، صهیونی در جنگ تحمیلی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت مجروح شده و در روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسید.