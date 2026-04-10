به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی، عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همسر ایشان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خبر شهادت مظلومانه یار دیرین انقلاب و نظام اسلامی، مجاهد نستوه دکتر سید کمال خرازی و همسر مکرمه و فاضله ایشان، در پی جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب تألم و تأثر گردید.

این شهید والامقام، عمری را در مسیر خدمت به نهضت اسلامی و سربلندی ایران سپری کرد؛ در سنگرهای گوناگون فرهنگ، رسانه و دیپلماسی منشأ خدمات خالصانه بود و در مقام مشاورت به رهبر انقلاب اسلامی و نیز در جایگاه عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجاهدانه و مشفقانه فعالیت داشت و سرانجام با نثار خون پاک خود، به اجداد طاهرش پیوست.

اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و به‌ویژه خانواده محترم و بستگان آن عزیزان تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای شهیدان عالی‌مقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی