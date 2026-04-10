۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

آیت‌الله آملی لاریجانی شهادت دکتر خرازی را تسلیت گفت

آیت‌الله آملی لاریجانی شهادت دکتر خرازی را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی شهادت مظلومانه سید کمال خرازی، عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همسر ایشان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی، عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همسر ایشان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خبر شهادت مظلومانه یار دیرین انقلاب و نظام اسلامی، مجاهد نستوه دکتر سید کمال خرازی و همسر مکرمه و فاضله ایشان، در پی جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب تألم و تأثر گردید.

این شهید والامقام، عمری را در مسیر خدمت به نهضت اسلامی و سربلندی ایران سپری کرد؛ در سنگرهای گوناگون فرهنگ، رسانه و دیپلماسی منشأ خدمات خالصانه بود و در مقام مشاورت به رهبر انقلاب اسلامی و نیز در جایگاه عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجاهدانه و مشفقانه فعالیت داشت و سرانجام با نثار خون پاک خود، به اجداد طاهرش پیوست.

اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و به‌ویژه خانواده محترم و بستگان آن عزیزان تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای شهیدان عالی‌مقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

کد مطلب 6797034
محسن صمیمی

