به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس، درباره آخرین رفتارهای رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، واکنش نشان داد.

صالحی نوشت: «ترامپ پس از حمله به پاپ، این تصویر را گذاشت! رئیس‌جمهور ترامپ، پادشاه ترامپ شد و اکنون خود را مسیح ترامپ می‌بیند. به نظر می‌رسد که تا ادعای الوهیت فاصله ندارد! و این پایان راه فرعون‌هاست.»

این اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره‌ای به تغییرات رفتاری و زبانی ترامپ دارد که بعد از توهین به پاپ لئو ، خود را در مقامی بالاتر از رئیس‌جمهور و حتی در مقام‌های مذهبی می‌بیند.