۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

غلامی: پیام مقام معظم رهبری نشانگر پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ است

شیروان- امام جمعه شیروان با گرامیداشت یاد شهدای شیروانی جنگ ۴۰ روزه گفت: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت چهلم رهبر شهید، نشانگر پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای(ره) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، قرآنی، روایات و سیره معصومین (ع)، پذیرش صلح الزامی است اما هرگز نباید با حسن ظن و غفلت همراه باشد و هوشیاری و آمادگی رزمی ضامن حفظ حقوق و امنیت است.

وی گفت: پس از صلح نباید به دشمن خوشبین بود و لازم است با آرایش رزمی و هوشیاری بالا آماده گرفتن حق پس از تخطی دشمن باشیم.

امام جمعه شیروان با تأکید بر حفظ وحدت و پرهیز از تنازع و مجادله افزود: اتحاد موجود ملت ایران در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، آن را به شگفت‌انگیزترین پیروزی‌های تاریخ بشر بدل کرد و شکوه و پیروزی را رقم زد.

حجت‌الاسلام غلامی حفاظت از اتحاد موجود را ضروری دانست و بیان کرد: نمونه این اتحاد، حفظ حضور پررنگ در خیابان‌ها است که باید هرچه باشکوه‌تر تداوم یابد.

امام جمعه شیروان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدای شیروانی جنگ ۴۰ روزه گفت: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت چهلم رهبر شهید نشانگر پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر است.

وی ادامه داد: طبق این پیام، پیروزی‌های راهبردی در جنگ ۴۰ روزه با قاطعیت نیروهای مسلح، حمایت مردم و تدبیر مسئولین محقق شد.

حجت‌الاسلام غلامی تصریح کرد: نوع نگاه رهبر شهید و رهبر جدید نشانگر مطابقت مسائل سیاسی و دینی جهت روشن شدن مسیر است.

