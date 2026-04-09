نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته تا صبح پنجشنبه، بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای کلاته بهار با ۱۲.۹ میلیمتر و دشت با ۱۱ میلیمتر گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، در بعضی ساعاعت پنجشنبه افزایش وزش باد همراه با افزایش موقت ابر و در بخشهایی از نوار شرق، شمال شرق و با احتمال کمتر در ارتفاعات جنوب شرق خراسان شمالی (بخشهایی از شمال شهرستانهای شیروان، فاروج، بجنورد و اسفراین)، رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
وی در ادامه افزود: روز جمعه در اغلب نقاط خراسان شمالی جو نسبتاً پایدار است و در نوار شرقی احتمال بارش پراکنده پیشبینی میگردد.
داداشی تصریح کرد: طی روزهای شنبه تا یکشنبه شب در اغلب ساعتها آسمان خراسان شمالی صاف خواهد بود و برای روز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و از اواخر شب افزایش ابر و ورود سامانه بارشی به استان انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی طی روزهای دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه در همه مناطق خراسان شمالی به صورت بارش باران و در بعضی ساعتها رگبار باران و رعدوبرق ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: تا اوایل هفته آینده روند افزایش نسبی دما در خراسان شمالی پیشبینی میشود.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۴ و ۱۸ درجه سانتیگراد بود.
نظر شما