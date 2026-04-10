امام جمعه خوی: مذاکرات امتداد روایت فتح در عرصه دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان خوی که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تسلیت اربعین شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (ره)، به واکاوی ابعاد ایستادگی مقتدرانه ملت ایران در چهل روز اخیر پرداخت.

وی با اشاره به شکست‌های راهبردی جبهه کفر، تصریح کرد: دشمن در اهداف شومی چون تجزیه ایران، توطئه دزدی اورانیوم و تضعیف جبهه مقاومت شکست مفتضحانه‌ای خورد. امروز ایران با سیطره بر شریان اقتصادی جهان در تنگه هرمز، نه تنها شاخ ابرقدرت‌ها را شکسته، بلکه شروط ده‌گانه خود را که «خون‌آورد» ملت است، بر آنان دیکته کرده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با تاکید بر اینکه مذاکرات فعلی امتداد جنگ با ابزار دیپلماسی است، افزود: ناراحتی مومنان از توقف درگیری نشانه ایمان آن‌هاست، اما باید دانست طبق منطق قرآنی و عهدنامه مالک اشتر، اگر دشمن متمایل به صلح عادلانه باشد می‌پذیریم، ولی با هوشیاری کامل؛ چرا که آتش‌بس دو هفته‌ای تنها مهلتی برای اجرای خواسته‌های ایران است و نیروهای مسلح با انگشت روی ماشه، آماده پاسخ به هرگونه بدعهدی هستند.

امام جمعه خوی بر ضرورت استمرار حضور مردم در میدان تأکید کرد و گفت: نباید تصور شود با شروع مذاکرات، نیاز به حضور در صحنه مرتفع شده است؛ اتفاقاً در زمان سکوت نظامی، فریاد مردم در میادین پشتوانه اصلی دیپلمات‌هاست. ما باید مراقب جنگ نرم و یگان ۸۲۰۰ دشمن باشیم که هدفش تخریب "ایمان، امید و اعتماد" ملت است.

خطیب جمعه خوی با استناد به پیام قائد سوم امت، خاطرنشان کرد: ما حتماً خون‌بهای شهیدان و غرامت صدمات وارده را طلب خواهیم کرد و مدیریت تنگه هرمز را به مرحله‌ای نوین وارد می‌کنیم. هدف نهایی ما یعنی نابودی صهیونیسم و افول آمریکا هرگز فراموش نخواهد شد و مسیر امام شهید با اقتدار ادامه دارد.