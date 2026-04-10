جلیلی: ترور شهید خرازی سند دیگری در پرونده سیاه خردکشی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی در پی شهادت دکتر سید کمال خرازی منتشر شد. متن پیام بشرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت دوست عزیز و همکار قدیمی جناب آقای دکتر سید کمال خرازی و همسر گرامی ایشان، سند دیگری از پرونده سیاه تروریست های آمریکایی-صهیونی در خردکشی است.

امروز آزادگان جهان گواهی می دهند که مدعیان تمدن غرب با رفتارهای تروریستی در کمتر از یکسال گذشته با موشک و جنگنده به خانه ده ها استاد دانشگاه حمله و آنها را در کنار خانواده به شهادت می رسانند که جدیدترین آن هدف قرار دادن رئیس پژوهشگاه علوم شناختی و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی شهید دکتر سید کمال خرازی است. همین اقدام به خوبی نشان می دهد که منطق مدعیان تمدن نه گفتگو که ترور است.

بر تمام خردمندان آزاده جهان است تا در برابر خردکشی آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند و ماهیت این رفتار وحشیانه را که با سکوت و حتی پشتیبانی برخی مراکز به اصطلاح مطالعاتی غربی همراه است افشا نمایند.

شهادت بر ایشان مبارک باد و خداوند متعال او و همسر گرامی را با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

۱۴۰۵/۱/۲۱

سعید جلیلی