نحوه فعالیت ادارات در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی تشریح کرد و اظهار کرد: با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری ها، بیمه ها و بخش اداری بیمارستان ها مستقر در استان هرمزگان از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ساعت کاری از ۸ تا ۱۳ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته با حضور ۵۰درصد از کارکنان و دورکاری ۵۰ درصد دیگر با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی با اولویت کارکنان دارای بیماری‌های خاص و مشکلات قلبی،افراد توانخواه(دارای معلولیت)،بانوان دارای شرایط خاص(بانوان دارای فرزند معلول، بانوان دارای فرزند زیر شش سال و دانش آموز مقطع ابتدایی)،به‌گونه‌ای که در روند خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه خللی ایجاد نگردد، تعیین می شود و فعالیت در روزهای پنج شنبه نیز، به صورت دورکاری خواهد بود.

وی در ادامه درباره نحوه فعالیت بانک‌ها نیز تصریح کرد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانک ها در استان، با ۱۰۰ درصد کارکنان از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای شنبه تاچهارشنبه ودر روزهای پنج شنبه به صورت شعب کشیک منتخب فعال بوده و به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه‌هایی مانند:مالیات، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم وقفه در انجام مأموریت‌ها، ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.

پاکروان همچنین اعلام کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌ های خدمات‌ رسان و شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی، عملیاتی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

دبیر شورای اداری استان در پایان سخنان خود تاکید کرد:مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی، مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.