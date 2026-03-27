به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی تشریح کرد و اظهار کرد: با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان هرمزگان تا اطلاع ثانوی به‌صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: همچنین فعالیت کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان هرمزگان از روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

معاون توسعه منابع استاندار هرمزگان در ادامه درباره نحوه فعالیت بانک‌ها نیز تصریح کرد: شعب منتخب به‌صورت کشیک فعال خواهند بود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم وقفه در انجام مأموریت‌ها، ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.

پاکروان همچنین اعلام کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.