۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پی شهادت کمال خرازی

پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پی شهادت کمال خرازی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پی شهادت کمال خرازی، رئیس شورای روابط راهبردی و از دیپلمات‌های باسابقه کشور، پیام تسلیتی صادر کرد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت در پی شهادت کمال خرازی، رئیس شورای روابط راهبردی و از دیپلمات‌های باسابقه کشور، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بدین شرح است:

«بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

شهادت سید کمال خرازی، رئیس شورای روابط راهبردی و دیپلمات باسابقه کشورمان که در پی حمله تروریستی موشکی متجاوزان صهیونیستی-آمریکایی دچار جراحات شدید شده بود، نشان‌دهنده آن است که دشمن زبون برای دستیابی به اهداف پلید خود، هیچ‌گونه تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نیست.

خرازی در میانه جنگ و در حالی که در سنگر دیپلماسی مشغول خدمت به کشور و نظام بود، هدف حمله‌ای وحشیانه قرار گرفت و پس از چند روز تحمل جراحات شدید، به همسر شهیدش پیوست.

ایشان به عنوان شخصیتی فرهیخته، دانشمند و اندیشمند، چه در جایگاه وزارت امور خارجه و چه در مسئولیت شورای راهبردی، همواره نمونه‌ای برجسته از دولتمردانی بود که هیچ‌گاه منافع شخصی و جناحی را بر منافع ملی ترجیح نداد و صادقانه در خدمت کشور بود.

اینجانب ضمن تسلیت شهادت ایشان و همسر محترمشان شهید منصوره حاج قاسم به فرزندان و خاندان مکرم خرازی، برای آن شهیدان والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.»

محدثه رمضانعلی

