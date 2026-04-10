به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست؛ شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت در پی شهادت کمال خرازی، رئیس شورای روابط راهبردی و از دیپلماتهای باسابقه کشور، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام تسلیت انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بدین شرح است:
«بسماللهالرّحمنالرّحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
شهادت سید کمال خرازی، رئیس شورای روابط راهبردی و دیپلمات باسابقه کشورمان که در پی حمله تروریستی موشکی متجاوزان صهیونیستی-آمریکایی دچار جراحات شدید شده بود، نشاندهنده آن است که دشمن زبون برای دستیابی به اهداف پلید خود، هیچگونه تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نیست.
خرازی در میانه جنگ و در حالی که در سنگر دیپلماسی مشغول خدمت به کشور و نظام بود، هدف حملهای وحشیانه قرار گرفت و پس از چند روز تحمل جراحات شدید، به همسر شهیدش پیوست.
ایشان به عنوان شخصیتی فرهیخته، دانشمند و اندیشمند، چه در جایگاه وزارت امور خارجه و چه در مسئولیت شورای راهبردی، همواره نمونهای برجسته از دولتمردانی بود که هیچگاه منافع شخصی و جناحی را بر منافع ملی ترجیح نداد و صادقانه در خدمت کشور بود.
اینجانب ضمن تسلیت شهادت ایشان و همسر محترمشان شهید منصوره حاج قاسم به فرزندان و خاندان مکرم خرازی، برای آن شهیدان والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.»
