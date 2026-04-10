۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۵

فرماندار تنگستان: تدارکِ همه‌جانبه برای برگزاری انتخاباتی انجام شد

فرماندار تنگستان: تدارکِ همه‌جانبه برای برگزاری انتخاباتی انجام شد

بوشهر- فرماندار تنگستان از تدارکِ همه‌جانبه شهرستان برای برگزاری انتخابات باشکوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست هماهنگی ستاد اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان تنگستان،با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه، اظهار کرد: برای برگزاری بدون دغدغه انتخابات از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا انتخاباتی امن، سالم و مشارکتی را برای مردم شهرستان تنگستان رقم بزنیم.

فرماندار تنگستان افزود: برنامه‌ریزی منظم و دقیق طبق روال پیش می‌رود و تمامی جوانب برگزاری انتخابات با دقت در حال پیگیری است و ما مصمم هستیم تا با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، انتخاباتی را برگزار کنیم که شایسته مردم شریف شهرستان تنگستان باشد.

در این نشست که با حضور اعضای ستاد برگزار شد، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و امن در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر لزوم رعایت بی‌طرفی کامل دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و ایجاد فضایی امن و آرام برای حضور حداکثری داوطلبان و رای‌دهندگان تاکید شد.

هماهنگی‌های لازم در خصوص تامین امنیت شعب اخذ رای، مسائل لجستیکی و پشتیبانی، آموزش عوامل اجرایی و نظارت بر فرآیند انتخابات صورت گرفت و با صدور دستورالعمل‌های لازم برای دستگاه‌های مربوطه به منظور اجرای دقیق مصوبات، به پایان رسید.

