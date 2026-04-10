به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست هماهنگی ستاد اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان تنگستان،با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه، اظهار کرد: برای برگزاری بدون دغدغه انتخابات از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا انتخاباتی امن، سالم و مشارکتی را برای مردم شهرستان تنگستان رقم بزنیم.

فرماندار تنگستان افزود: برنامه‌ریزی منظم و دقیق طبق روال پیش می‌رود و تمامی جوانب برگزاری انتخابات با دقت در حال پیگیری است و ما مصمم هستیم تا با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، انتخاباتی را برگزار کنیم که شایسته مردم شریف شهرستان تنگستان باشد.

در این نشست که با حضور اعضای ستاد برگزار شد، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و امن در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر لزوم رعایت بی‌طرفی کامل دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و ایجاد فضایی امن و آرام برای حضور حداکثری داوطلبان و رای‌دهندگان تاکید شد.

هماهنگی‌های لازم در خصوص تامین امنیت شعب اخذ رای، مسائل لجستیکی و پشتیبانی، آموزش عوامل اجرایی و نظارت بر فرآیند انتخابات صورت گرفت و با صدور دستورالعمل‌های لازم برای دستگاه‌های مربوطه به منظور اجرای دقیق مصوبات، به پایان رسید.