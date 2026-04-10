به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنانبه مناسبت چهلمین روز شهدت رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد که متن این پیام به شرح ذیل است:

در چهلمین روز شهادت رهبر، امام خامنه‌ای (قدّس‌سرّه)، ما در میان سوگ و سربلندی ایستاده‌ایم. گرچه داغ این فقدان، عظیم و خسارت آن بر ما جانسوز است، اما مقامی که ولیّ ما در قلب میدان جهاد، بدان دست یافت -یعنی شهادتی عزتمندانه در استمرار راه امام حسین (علیه‌السلام)- بسی والاتر و برتر است.

ولیّ ما، پایه‌های اسلام ناب محمّدی را در تداوم خط بنیان‌گذار و احیاگر دین، امام خمینی (قدّس‌سرّه)، استوار ساخت و امّت را با اصول پایداری، جهاد و شکیبایی تجهیز نمود. او ما را به برافراشتن پرچم مقاومت در یاری فلسطین و قدس و آزادسازی اراضی اشغالی رهنمون ساخت و بر اساس وعده الهی که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، روح امید به پیروزی نهایی را در کالبد ما دمید.

امامِ شهید، رهبر خامنه‌ای (قدّس‌سرّه)، تمام امّت و جمهوری اسلامی ایران را به سوی تجربه‌ای پیشرو در صلاح، استقامت، حیات با ‌عزت و آزادی هدایت کرد. ایشان بر همگامی با زمانه، پیشرفت علمی و خودکفایی تأکید داشت و با نفی وابستگی به شرق و غرب، بر حق استقلال و تکیه بر راه اصیلی که ما را به رسالت آسمانی اسلام و سیره نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه (علیهم‌السلام) پیوند می‌دهد، پای فشرد.

دشمن اسرائیلی-آمریکایی با ترور امامِ رهبر، در پی آن بود تا به این خط اصیل پایان دهد و در اراده ملّت ایران و ملّت‌های آزاده‌ی دلبسته‌ی امام و راه ایشان، تزلزل ایجاد کند؛ اما ملّت بزرگ ایران و سپاه، نیروهای امنیتی و نظامی در میدان ثابت‌قدم ماندند و با حضور گسترده مردمی وحدت داخلی، در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی به مقابله برخاستند. آنان به فضل الهی موفق شدند ولیّ امر، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله) را به عنوان خلفی مبارک برای آن سلف صالح برگزینند. جمهوری اسلامی تحت هدایت ایشان توانست جراحت‌ها را التیام بخشد، میدان را تثبیت کند و با ناکام گذاشتن دشمن آمریکایی-صهیونی در رسیدن به اهدافش، پیروزی بزرگی رقم زند؛ تا آنجا که دشمن با خواری و تسلیم در برابر شروط برحق ایران، پای میز مذاکره آمد.

حزب‌الله لبنان و تمامی نیروهای بالنده در منطقه و جهان به این ولایت ایمان دارند که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آغاز گشته و از مسیر ائمه (علیهم‌السلام) و عالمان بزرگ در طول تاریخ عبور کرده تا پرچم را به دست صاحب‌العصر و الزمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) بسپارد.

حزب‌الله و مقاومت اسلامی‌اش در مسیر عزّت و ایستادگی، سیّد شهدای امّت، سیّدحسن (رضوان‌الله‌علیه) و دیگر شهدای والامقام را برای اعتلای کلمه حق، آزادی میهن و کرامت انسان تقدیم کرده است و ما هر چقدر هم جان‌فشانی نیاز باشد، در این مسیر باقی خواهیم ماند. اسرائیل غاصب هرگز به اهدافش نخواهد رسید و در جنوب مقاوم ما مستقر نخواهد شد، جوانان مقاومت با روحیه‌ی شهادت‌طلبانه و در کنار ملّت عزیز، پاک و فداکارمان، طرح‌های دشمن را در هم خواهند شکست؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلَی وَکَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا.»

نعیم قاسم

۲۰ شوال ۱۴۴۷

۲۰ فروردین ۱۴۰۵