به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، این تظاهرات توسط «گروه اقدام ملی برای فلسطین» و «اداره مراکش برای حمایت از مسائل ملت» (هر دو سازمان غیردولتی) تدارک دیده شد.
شرکتکنندگان با تظاهرات در شهرهای طنجه و فاس (شمال) و همچنین رباط (غرب) پایتخت مراکش، شعارهایی در محکومیت تصمیم مقامات رژیم اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی سر دادند، از جمله شعارهایی که تظاهرکنندگان سردادند، می توان به شعارهای ذیل اشاره کرد : «ای صهیونیست بزدل، اسیر تحقیر نخواهد شد»، «مردم خواستار آزادی اسرا هستند»، «مردم خواستار پایان عادیسازی هستند» و «صهیونیستها جنایتکار، قاتل و تروریست هستند».
تظاهرکنندگان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار دفاع از اسرای فلسطینی و حفاظت از مسجد الاقصی شدند و در آن ها نوشته شده بود: «الاقصی و اسرای ما در خطر هستند» و «نه به اعدام اسرای فلسطینی».
محمد زهاری، عضو گروه اقدام ملی برای فلسطین، در جریان تجمعی که در رباط برگزار شد، گفت: «هدف قرار دادن اسرا به منزله هدف قرار دادن کل مردم فلسطین است و سکوت بینالمللی، همدستی مستقیم در این جنایات است.»
به گفته سازمانهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، حدود ۱۰ هزار اسیر فلسطینی، از جمله ۳۵۰ کودک و ۷۳ زن، در حال حاضر در زندانهای رژیم اسرائیل در اسارت به سر می برند و با سیاستهای سیستماتیک شکنجه و بیتوجهی پزشکی مواجه هستند.
زهاری ادامه داد: «مبارزه اسرا بخشی جداییناپذیر از مبارزه ملی آزادیبخش فلسطین است.»
در ۳۰ مارس، کنست (پارلمان ) رژیم اسرائیل قانون مجازات اعدام اسرای فلسطینی را با اکثریت ۶۲ رأی و در میان شادی احزاب راستگرا (افراطی) تصویب کرد.
