امام جمعه شهر قدس: مردم مراقب حفظ وحدت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه محمدی شامگاه چهل و یکمین شب حضور مردم لنگرود در خیابان با تاکید بر لزوم حفظ وحدت، اظهار کرد: مراقب رسانه های دشمن باشیم، هدف آن ها بر هم زدن وحدت ماست.

وی با تاکید بر اینکه برخی انتقادهای تند و تیز ممکن است وحدت را بر هم بزند، بیان کرد: به یاد داشته باشیم مسئولانی بوده اند که از آنها انتقادات تند و تیزی می شد اما یکی پس از دیگری شهید شده اند، لذا باید مراقب آنچه می گوییم باشیم.

وی با اشاره به شایعه سازی برخی افراد در خصوص تحمیل مذاکرات به رهبر انقلاب، تصریح کرد: اساسا این موضوع تحمیل یک شایعه و دروغ است، هیچ جریانی قدرت چنین کاری را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر کسی بخواهد جریان بعثت مردم را به خطا بکشد، با خشم مردم ایران روبرو خواهد شد.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اثرات مهم تداوم حضور مردم در خیابان ها، اذعان کرد: از آثار حضور مردم این است که همه ی ما از پیر و جوان تا زن و کودک در این جهاد شریک هستیم و این جهاد نباید خدشه دار شود.

وی با بیان اینکه ادامه حضور مردم در مذاکرات پیش رو اثر مهمی دارد، ادامه داد: آمدن مردم به خیابان به معنای استغاثه به امام الزمان و همچنین تجلی وحدت است.

امام جمعه شهرک قدس، در پایان گفت: دل های ما باید به امام زمان (عج) متصل شود که حضور ما در میدان به طور کامل اثرگذار شود.