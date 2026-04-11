به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند بازسازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: درخصوص آسیب‌های وارد شده به مجموعه، به جز بمباران سالن ۱۲ هزار نفری و موج انفجار در کل مجموعه، کارگاه ما علی‌رغم اینکه می‌خواستیم روند بازسازی را تا پایان سال به شرایط مطلوبی برسانیم، اما همه چیز مسکوت ماند و عملاً بناهای اطرافش نیز تخریب شد. الان یک بازبینی مجدد در زمان انجام پروژه صورت گرفته و اگر مشکلی پیش نیاید با اضافه شدن این دوره زمانی جنگ به همان تاریخ‌هایی که اعلام کرده بودیم ، ان‌شاالله سعی می‌کنیم کارگاه خود را به نقطه مطلوب برسانیم.

وی درباره زمان بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: اگر شرایط جنگی دوباره پیش نیاید، همین چهل روز جنگ را به همان زمان قبلی که اعلام شده بود، اضافه می‌شود. کار اجرای چمن را از این هفته آغاز می‌کنیم و اواخر مرداد اگر مشکلی پیش نیاید کار را به انتها می‌رسانیم.

مدیرعامل شرکت توسعه عنوان کرد: خسارت مربوط به جنگ در ورزشگاه آزادی مربوط به سکوها نیست، اما سازه‌هایی مثل شیشه‌ها به دلیل نزدیکی انفجار تخریب شده که به مرور انجام می‌شود.

وی درباره تخریب‌ها در فدراسیون‌های مختلف و در پاسخ به این سوال که هزینه‌ها بر عهده فدراسیون‌ها است یا شرکت توسعه ؟گفت: وزارت ورزش خودش را متولی مشکلات ورزش کشور می‌داند. برآوردهایی در این باره انجام شده ، وابسته به نوع مشکل کمک‌هایی از وزارت ورزش به لحاظ کار عمرانی انجام خواهد شد. البته این به واسطه این است که نوع و میزان خسارت‌ها را برآورد کنیم.

وی درباره شرایط اسکوربوردها گفت: در همان اوایل اسفند در حال برطرف شدن ایرادهای آنها بودیم و مشکلی درخصوص انفجار درخصوص آنها وجود ندارد.

وی درباره شرایط ورزشگاه سیروس قایقران در انزلی گفت: آسیبی از جنگ به آنجا وارد نشده است. روند اجرایی در آنجا آغاز می‌شود و امسال ظرفیت آن به ۱۵ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره تخریب مجموعه‌های ورزشی در سراسر کشور گفت: بالغ بر ۱۰، ۱۱ همت هزینه گرفته که این آمار مربوط به چند روز قبل است. در تهران نیز در ورزشگاه بعثت انفجار صورت گرفت. در مجموع هزینه‌های عمده در ورزشگاه آزادی ، سالن ۱۲ هزار نفری و بعثت بودند.

وی درباره هزینه‌های بازسازی سالن دوازده هزار نفری عنوان کرد: برآوردها با توجه به قیمت‌های جدیدی که در حوزه فولاد در کشور انجام شده، است. بر همین اساس یک جلسه‌ای داشتیم و بازدیدهایی انجام شدن و گزارش ساخت این مجموعه آماده می شود و تا دو روز آینده قابلیت ارائه برآورد لازم را دارد.

محمدعلی ثابت قدم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال که قرار است از اردیبهشت به صورت متمرکز در تهران انجام شود، گفت: تاکنون مکاتبه‌ای در این زمینه با ما انجام نشده است. تصمیم قطعی به ما اعلام نشده اما در ورزشگاههایی که بتوان بدون تماشاگر برگزار کرد، به نظر می‌رسد شرایط وجود داشته باشد. البته اگر جنگ و مشکلات آن پیش نیاید.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره جابجایی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: قرار بود جابجایی به مجموعه ورزشی آزادی و بخشی هم به مجموعه کشوری انجام شود. فعلا بخشی از شرکت به مجموعه کشوری منتقل شده و بخشی هم هم انجام می‌شود. در کل جابجایی به طور کامل صورت می‌گیرد.

وی درباره بازسازی سالن آزادی گفت: طراحی درست معماری که اثر ماندگار داشته باشد و بناهای دیگر که کمتر تخریب شده‌اند ، اما بازسازی شوند، آغاز شده است. طرح‌های اولیه را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم ظرف 10 روز تا دو هفته آینده این طرح‌ها را به پلن پیشنهادی تبدیل کنیم و آن را مبنایی قرار بدهیم برای تخصیص اعتبار و همزمان کارهای اجرایی را به واسطه آن آغاز کنیم.

ثابت قدم درباره ظرفیت سالن بعد از بازسازی گفت: این موضوع به طرح نهایی بستگی دارد. از لحاظ حجم بنا در همین ظرفیت متراژی کار را پیش می‌بریم. البته که پیش از این هم ظرفیت واقعی ۶۷۰۰ نفر بود، نه ۱۲ هزار نفر. در واقع ۶۷۰۰ صندلی جانمایی شدت بود و موسوم به ۱۲ هزار نفری بود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود بودجه ۷ همتی برای بازسازی سالن دوازده هزار نفری لازم است، گفت: خیر، هنوز بودجه‌ای تأمین نشده است. این رقم براساس نرخ روز تعیین می‌شود. مستحضر هستید که کارخانه فولاد تخریب شد، باید قیمت مصالح ساختمانی مشخص شود و پس از آن برآورد قیمت صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره زمان بهره‌برداری از سالن دوازده هزار نفری آزادی گفت: طی ۱۴ ماهی که در وزارت ورزش هستم، سعی کردم عقب ماندگی ها درباره گذشته را جبران کنم. طی این مدت با دو جنگ روبرو شدیم. فکر نمی‌کنم موردی نمانده که باعث تعویق کارمان شود. با این وجود کارگران کار خود را آغاز کرده‌اند و سعی می‌کنیم کار را خیلی سریع به نقطه مطلوب برسانیم.