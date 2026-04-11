به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی با صدور پیامی شهادت سید کمال خرازی را تسلیت گفت که متن این به شرح ذیل است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت غبطه برانگیز مجاهد خدوم عرصه دیپلماسی جناب مستطاب آقای دکتر سید کمال خرازی به همراه همسر فداکارش را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، همکاران و همرزمان، خانواده و عموم ملت شهیدپرور ایران تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

آن چهره پرتلاش و خدمتگزار با اخلاص، افزون بر دهه ها مجاهدت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی به ویژه در عرصه بین الملل، با نثار جان عزیز خود نام خویش را در فهرست بلند نورانی جانفدایان ایران اسلامی تثبیت کرده و در خاطر مردم جاودان نمود.

اینجانب ضمن تکریم سالها خدمت خالصانه، برای آن شهید ارجمند، رفعت مقام و وصول به مقام رضوان الهی و برای بازماندگان، آرامش قلبی، عزت و اجر بیکران خواستارم.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه