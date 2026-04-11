تلاقی حضور ۳ گروه پرندگان در تالاب های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیها و پایشهای میدانی کارشناسان حوزه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در اواسط فروردینماه نشان میدهد در حالیکه بخشی از جمعیت و تعداد پرندگان آبزی مهاجر زمستانگذران همچنان در تالابهای استان حضور دارند، همزمان گونههای مهاجر عبوری و پرندگان جوجهآور نیز وارد این زیستگاهها شدهاند؛ پدیدهای که حکایت از غنای بالای گونهای پرندگان در تالابهای گیلان در این بازه زمانی دارد.
غنای گونهای بینظیر پرندگان در تالاب
عباس عاشوری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان، با اشاره به نتایج پایشهای انجامشده در تالابهای بینالمللی انزلی و بوجاق اظهار کرد: هماکنون جمعیتهایی از پرندگان آبزی مهاجر زمستانگذران همچنان در این زیستگاهها حضور دارند. پیشبینی میشود طی دو هفته آینده، این پرندگان بهتدریج تالابهای استان را به مقصد زیستگاههای جوجهآوری در عرضهای شمالی ترک کنند.
وی افزود: در مقابل، پرندگان مهاجر تابستانه که برای جوجهآوری وارد استان شدهاند، بهتدریج بهطور کامل در زیستگاهها مستقر میشوند و تا اواسط تابستان، همراه با پرندگان بومی، فرایند جوجهآوری و پرورش جوجهها را انجام خواهند داد.
قوی گنگ و پلیکان خاکستری همچنان در تالابهای گیلان
معاون محیطزیست طبیعی گیلان با بیان اینکه تالابهای استان هیچگاه بهطور کامل از پرندگان مهاجر خالی نمیشوند، تصریح کرد: براساس بررسیهای بهعملآمده، هماکنون گونههایی همچون قوی گنگ، پلیکان خاکستری، فیلوش، سرسبز، نوکپهن، اردک سرحنایی و اردک سیاهکاکل در تالابهای استان مشاهده میشوند.
عاشوری تأکید کرد: همزمانی حضور سه گروه پرندگان شامل زمستانگذران، مهاجران عبوری و جوجهآور، بیانگر غنای گونهای بالای پرندگان در تالابهای گیلان در این مقطع زمانی است.
از سلیم طوقی کوچک تا چوبپا؛ مهاجران جوجهآور وارد شدند
عاشوری در ادامه به معرفی پرندگان مهاجر جوجهآور حاضر در استان پرداخت و گفت: سلیم طوقی کوچک، پرستوی دریایی تیره، گلاریول بالسرخ و چوبپا از جمله گونههایی هستند که هماکنون برای جوجهآوری در تالابهای گیلان مشاهده میشوند.
وی افزود: همچنین گونههایی نظیر انواع سلیم، آبچلیک، گیلانشاه و خوتکای ابروسفید از جمله پرندگان مهاجر عبوری هستند که حضور آنها در تالابها و زیستگاههای آبی استان به ثبت رسیده است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان با اشاره به شرایط مناسب آبوهوایی و تنوع بالای گونههای پرندگان در این ایام، خاطرنشان کرد: تالابهای استان بهویژه تالابهای انزلی و بوجاق، فرصت بسیار مناسبی برای فعالیتهای پرندهنگری و طبیعتگردی فراهم کردهاند و علاقهمندان میتوانند از جلوههای کمنظیر حیاتوحش در این زیستگاهها بهرهمند شوند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از شهروندان و علاقهمندان به طبیعت درخواست کرد: هنگام حضور در زیستگاههای طبیعی، با رعایت اصول و ملاحظات محیطزیستی و پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیاتوحش، در حفظ و صیانت از این سرمایههای ارزشمند طبیعی مشارکت و همراهی داشته باشند.
