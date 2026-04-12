تالاب های بین المللی درگه سنگی و قوپی باباعلی ۶۰ درصد آبگیری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از آخرین وضعیت تالاب های بین المللی قوپی باباعلی مهاباد و درگه سنگی شهرستان نقده با اشاره به آبگیری این تالاب ها، اظهار کرد: با همکاری شرکت آب منطقه ای و همراهی جوامع محلی حاشیه تالاب ها، روند آبگیری این تالاب ها از آخرین روزهای زمستان گذشته آغاز شده است و با بارش های بهاری در جنوب استان شاهد تقویت شدت آب ورودی به تالاب ها هستیم.

وی با اشاره به آبگیری بیش از ۶۰ درصدی این تالاب های بین المللی گفت: روند آبرسانی به تالاب ها تا آبگیری ۱۰۰ درصدی ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم این تالاب ها که از تالاب های با اهمیت و عضو کنوانسیون رامسر هستند، در تمام ماه های سال جاری نیز دارای شرایط پایدار باشند چرا که زیستگاه مهمی برای پرندگان بومی و مهاجر در منطقه هستند.

این بازدید با حضور و همراهی، علیرضا سید قریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ، امید بنابی رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب ها و اکبر قایمی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده انجام گرفت.