روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به استان از روز یکشنبه خبر داد و با بیان اینکه این سامانه با بارش باران، احتمال رعد و برق، تگرگ و وزش باد شدید همراه خواهد بود، اظهار کرد: همچنین کاهش نسبی دما در روزهای پایانی هفته مورد انتظار است.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی، افزایش ابرها در استان از امروز آغاز خواهد شد و پیش‌زمینه فعالیت سامانه بارشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه فراهم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه در ساعات مختلف روز یکشنبه و دوشنبه، شاهد بارش باران در استان خواهیم بود و در مناطق مرتفع نیز بارش برف دور از انتظار نیست، ادامه داد: در برخی ساعات و نقاط، احتمال بارش رگباری باران، همراه با رعد و برق و حتی تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و همچنین در اواسط روز دوشنبه، وزش باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی ادامه داد: برای صبح روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش نسبی دما در حدود یک تا سه درجه سانتیگراد زیر صفر در برخی مناطق مورد انتظار است.

این کارشناس هواشناسی در خصوص دمای ۲۴ ساعت گذشته همدان گفت: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۴ و ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.

زاهدی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته گل‌تپه با دمای ۱ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و نهاوند و فامنین با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بوده‌اند.