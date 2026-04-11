خبرگزاری مهر، گروه سیاست: مذکرات تهران - واشنگتن امروز شنبه ۲۲ فروردین با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد برگزار می‌شود؛ این گفتگوها بیش از آنکه یک رویداد صرفاً دیپلماتیک باشد، بازتابی از یک واقعیت راهبردی است؛ شکست و ناامیدی آمریکا از تأثیرگذاری جنگ و تهدید و تحریم بر اراده جمهوری اسلامی ایران.

این مذاکرات پس از ۴۰روزجنگ تحمیلی امریکا ورژیم صهیونیستی بر ایران، زیر سایه بی اعتمادی عمیق انجام می‌شود.

پس از قدرت‌نمایی افتخارآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور شگفت‌انگیز مردم ایران در دفاع از کشور، آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از ۴۰ روز جنگ افروزی و جنایت و با عدم تحقق حتی یکی از اهداف اعلامی‌شان، مجبور به پیشنهاد توقف آتش شدند. آمریکا نیز درخواست مذاکره داد.

ایران توقف آتش ۲ هفته‌ای را پذیرفته اما تاکید کرده است که اگر توافق مورد رضایت ایران و محور مقاومت به دست نیاید و درگیری آغاز شود، بار دیگر منافع آمریکا در منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.

مذاکرات اسلام آباد، اگرچه دشوار و پیچیده خواهد بود، اما صحنه‌ای دیگر از تقابل «اقتدار ایران» با سیاست‌های شکست‌خورده جنگ و تهدید آمریکاست؛ تقابلی که این‌بار، آمریکا ناگزیر شده است آن را در زمین دیپلماسی دنبال کند.

برای ایران، دیپلماسی همچنان یک ابزار است؛ ابزاری که در صورت احترام به حقوق ملت و پرهیز از فشار و زیاده‌خواهی، می‌تواند به کاهش تنش و تأمین منافع ملی منجر شود، و در غیر این صورت، صرفاً یکی از مسیرهای آزموده‌شده در یک منازعه بلندمدت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، هیات ایرانی به ریاست «محمدباقر قالیباف» پیش از ظهر امروز با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار وگفتگو خواهد کرد.

تیم‌آمریکایی نیز به ریاست «جی دی ونس» معاون اول رئیس جمهور امریکا دقایقی قبل در اسلام آباد مستقر شدند.

تیم‌ایرانی‌با حضور عباس عراقچی مسئول کمیته سیاسی، عبدالناصر همتی مسئول کمیته اقتصادی، دریابتن احمدیان مسئول کمیته نظامی و اسماعیل بقائی و و کاظم غریب آبادی بعنوان مسئول کمیته حقوقی در این مذاکرات حضور دارند.

طبق اعلام‌منابع، گفتگو ها میان ایران و آمریکا بعد از ظهر امروز اغاز خواهد شد.