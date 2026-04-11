روانبخش: توقف درگیری بر پایه منطق و شروط ایران رقم خورده است

حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دغدغه‌های مطرح‌شده در میان مردم پیرامون توقف جنگ و پذیرش آتش‌بس، اظهار کرد: فرمان جنگ و صلح در جمهوری اسلامی در اختیار رهبر انقلاب که شخصیتی حکیم، مدیر و مدبر است که با اشراف کامل، مصالح کشور و جبهه مقاومت را رصد می‌کند و بر همین اساس جای هیچ‌گونه نگرانی در خصوص اصل تصمیم‌گیری وجود ندارد.

وی گفت: در هفته‌های گذشته، جمهوری اسلامی در یک نبرد سنگین و نابرابر، همزمان با آمریکا، رژیم صهیونیستی و مجموعه‌ای از حامیان بین‌المللی آنان مواجه بود و با وجود گستردگی این صف‌آرایی، دستاوردهای مهمی در میدان حاصل شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه امروز به عنوان توقف درگیری مطرح شده، در واقع پس از درخواست طرف مقابل برای پایان درگیری‌ها شکل گرفته و جمهوری اسلامی نیز این روند را بر مبنای منطق قرآنی، عقلانیت راهبردی و توکل بر خداوند مورد بررسی و پذیرش مشروط قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این مسیر، جمهوری اسلامی صرفاً پیشنهاد طرف مقابل را نپذیرفته، بلکه شروط مشخص و مهمی را برای این روند تعیین کرده است که اجرای هر یک از آنها می‌تواند منشأ تحولات قابل توجهی باشد.

روانبخش ادامه داد: از جمله این شروط، موضوع رفع تحریم‌ها در سطوح مختلف است که از منظر جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر در مذاکرات پیش‌رو این شروط به‌صورت عملی محقق شود، این روند خود به معنای تحقق بخشی از اهداف مورد نظر در میدان خواهد بود.

وی گفت: هدف از جنگ، استمرار درگیری به هر قیمت نیست، بلکه دستیابی به منافع و اهدافی است که کشور برای آن وارد میدان شده و اگر این اهداف از مسیر توافقی مبتنی بر عزت و منطق تأمین شود، این نیز بخشی از پیروزی محسوب می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در عین حال، همه سناریوها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پیش‌بینی شده و اگر طرف مقابل در این بازه زمانی به تعهدات خود پایبند نماند، جمهوری اسلامی با آمادگی کامل قادر است به مرحله بعدی اقدامات بازگردد.

وی تأکید کرد: بازه زمانی تعریف‌شده برای ارزیابی این توافق، محدود و مشخص است و در این مدت، کشور بدون واگذاری امتیاز یک‌طرفه، صرفاً میزان پایبندی طرف مقابل را راستی‌آزمایی می‌کند.

روانبخش بیان کرد: نیروهای مسلح در آماده‌باش کامل قرار دارند و مردم نیز باید با حفظ حضور در صحنه، نقش خود را در تقویت پشتوانه ملی ایفا کنند؛ چراکه نصرت الهی در کنار حضور مؤمنانه مردم، عامل اصلی موفقیت در مقاطع حساس است.

وی افزود: تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه، فرمانده کل قوا و شورای عالی امنیت ملی هستند و همه باید از هرگونه پیش‌داوری یا ورود به حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان پرهیز کرده و اجازه دهند روند امور بر اساس سازوکارهای قانونی و راهبردی دنبال شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات مرتبط با حزب‌الله لبنان گفت: جبهه مقاومت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته و دارای ملاحظات مشترک است و هرگونه اقدام احتمالی دشمن در این حوزه نیز در سطوح عالی در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: پاسخ به هرگونه نقض احتمالی، زمان، شیوه و سطح خاص خود را دارد و این موضوع باید در چارچوب تدبیر فرماندهی کل قوا و مراجع ذی‌ربط دنبال شود.

روانبخش خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مرحله میدانی درگیری با مدیریت دقیق اداره شد، مرحله دیپلماسی و تثبیت دستاوردهای جنگ نیز با همان دقت و تدبیر دنبال خواهد شد.

وی در پایان گفت: انتظار از مردم، حفظ انسجام، تقویت حضور در صحنه و اعتماد به سازوکارهای رسمی کشور است، چراکه با ایفای درست نقش همه اضلاع، پیروزی نهایی و تثبیت منافع ملی دست‌یافتنی خواهد بود.