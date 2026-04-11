به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «رونالد لامولا» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی و «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی رایزنی کردند.

وزارت خارجه مصر در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که عبدالعاطی در تماس تلفنی با وزیر خارجه آفریقای جنوبی راه‌ های توسعه و تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه در غرب آسیا را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

«بدر عبدالعاطی» در این رایزنی تلفنی بر ضرورت تداوم تلاش‌ های آرام‌ سازی، کاهش تنش ها و اولویت دادن به مسیر دیپلماتیک و گفتگو جهت مهار وضعیت موجود و پیامدهای آن تأکید کرد.

وزیر خارجه مصر سپس تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق وسیعی از لبنان را محکوم و بر ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت بیروت تأکید کرد.