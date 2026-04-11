عمر شهید خرازی در مسیر اعتلای عزت جمهوری اسلامی ایران سپری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی ضمن تبریک و تسلیت شهادت رئیس شورای راهبردی روابط خارجی آورده است: عمر پربرکت شهید خرازی در مسیر اعتلای عزت، حکمت و مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری شد.
متن پیام حسین ذوالفقاری بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ»
خبر عروج ملکوتی و شهادت چهره ماندگار سیاست خارجی، استاد فرهیخته و متفکر وارسته، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی - رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر اسبق امور خارجه - موجب تأثر عمیق شد.
آن شخصیت برجسته و اندیشمند، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای عزت، حکمت و مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری و با تکیه بر دانش، درایت و تعهد مثالزدنی، نقشی ماندگار در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ایفا کرد.
تلاشهای خستگیناپذیر ایشان در دفاع از منافع ملی، تحکیم روابط بینالمللی و تبیین گفتمان جمهوری اسلامی، برگهای زرینی در کارنامه پرافتخار ایشان به شمار میرود که هرگز از حافظه تاریخی این سرزمین زدوده نخواهد شد.
شهادت این خادم صدیق ملت، آن هم در کنار همسر بزرگوارشان که بیتردید یار و همراهی صبور در مسیر مجاهدتهای ایشان بودند، جلوهای دیگر از پیوند عمیق خانواده با آرمانهای الهی و انقلابی را به تصویر کشید و فقدانی سنگین و جبرانناپذیر برای جامعه سیاسی، علمی و فرهنگی کشور رقم زد.
اینجانب شهادت این کارگزار صدیق را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ملت شریف ایران و بهویژه بیت معزز و بازماندگان آن عزیز، صمیمانه تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد نستوه که اکنون در جوار رحمت حق ، همسر گرانقدرش و همسنگران شهیدش آرام گرفته، علو درجات و برای بازماندگان، صبری جمیل و پاداشی جزیل مسئلت دارم.
بیتردید راه پرافتخار این شهیدان بزرگوار، چراغی فروزان برای آیندگان خواهد بود و نام و یادشان همواره در دلهای قدرشناس زنده و جاودان خواهد ماند.
