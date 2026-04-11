به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه یح نجف‌آبادی، با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های سلامت، گفت: در تحولات اخیر، یکی از اهداف جدی طرف‌های متخاصم، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو، واکسن و اقلام حیاتی مانند شیرخشک برای نوزادان بوده است.

وی افزود: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن برخی مراکز تولیدی و زیرساخت‌های مرتبط، دسترسی مردم به داروهای ضروری و اقلام حیاتی محدود شود و فشارهایی در حوزه درمان به کشور وارد آید اما خوشبختانه این اقدامات به اهداف خود نرسیده است.

سامه یح نجف‌آبادی ادامه داد: با وجود آسیب‌هایی که به برخی واحدهای تولیدی و مراکز مرتبط وارد شد، نظام سلامت کشور با مدیریت مناسب و آمادگی قبلی، توانست روند خدمت‌رسانی را حفظ کند و اجازه ایجاد بحران در حوزه دارو و درمان را ندهد.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: در حال حاضر، تأمین داروهای مورد نیاز، واکسن‌ها و همچنین شیرخشک برای نوزادان در سطح کشور در حال انجام است و خوشبختانه کمبودی در این حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروسازان و فعالان حوزه سلامت با تلاش شبانه‌روزی، شرایط را به‌ گونه‌ای مدیریت کردند که به رغم فشارها و تهدیدها، خدمات درمانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی افزود: هدف قرار دادن زیرساخت‌های دارویی و درمانی، اقدامی است که مستقیماً سلامت مردم، به‌ ویژه اقشار آسیب‌پذیر مانند بیماران خاص و نوزادان را نشانه می‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده رویکردی است که با ادعاهای مطرح‌ شده از سوی طرف‌های متخاصم کاملاً در تضاد است.

سامه یح نجف‌آبادی ادامه داد: در حالی که برخی کشورها ادعای حمایت از مردم ایران را مطرح می‌کنند، اقدامات صورت‌ گرفته در میدان، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که هدف اصلی، ایجاد فشار بر زندگی مردم است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، نظام سلامت کشور با اتکا به توان داخلی و همت متخصصان و کادر درمان، مسیر خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه خللی در تأمین دارو، واکسن و اقلام حیاتی مردم ایجاد شود.