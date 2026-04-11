پیشنهاد طراحی نماد ملی با محوریت ایثار و پیشرفت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه خوارزمی، آزاد آهنگران در یادداشتی با اشاره به حوادث تلخ روزهای آغازین جنگ تحمیلی، اظهار کرد: برخی رخدادهای آن ایام، از جمله هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی و شهادت جمعی از دانشآموزان، به بخشی از حافظه جمعی ملت ایران تبدیل شده و نمادی از مظلومیت، ایستادگی و وفاداری مردم در شرایط دشوار است.
وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان افزود: ایجاد یک نماد ماندگار شهری در فضای پیرامونی دانشگاهها میتواند پیوندی معنادار میان نسل دانشآموزان شهید، تلاشهای علمی امروز و نقش دانشگاه در توسعه فکری جامعه برقرار کند.
آهنگران خاطرنشان کرد: این یادمان فرهنگی با عنوان «شکوفههای خونین رمضان» میتواند بستری برای تلاقی هویت تاریخی، خاطره جمعی و آیندهنگری علمی باشد و نقش مهمی در تقویت ارزشهای ملی و فرهنگی ایفا کند.
وی در تشریح اهداف این پیشنهاد تصریح کرد: گرامیداشت یاد شهدا و ثبت آن در منظر عمومی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری، تقویت ارتباط میان فضاهای شهری و مراکز علمی و همچنین الهامبخشی به نسل جوان برای ادامه مسیر پیشرفت و خودباوری، از مهمترین اهداف طراحی این یادمان است.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه خوارزمی در ادامه به ویژگیهای پیشنهادی این اثر اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از نمادهایی همچون شکوفه یا نهال به نشانه کودکان و نوجوانان، عناصر مرتبط با ماه رمضان، نشانههای نمادین از شخصیتها و فرماندهان شهید، جلوههای مردممحور و همچنین المانهایی از علم و دانش نظیر کتاب، نور و مفاهیم انتزاعی مرتبط با پیشرفت علمی کشور، میتواند در طراحی این یادمان مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان از شوراهای اسلامی شهرها، بهویژه کلانشهرهایی همچون تهران و کرج، درخواست کرد با بررسی این پیشنهاد، زمینه طراحی، جانمایی و اجرای این یادمان فرهنگی را در مجاورت مراکز علمی فراهم کنند تا این اثر بهعنوان پلی میان گذشته و آینده، پیامآور امید، تلاش و خودباوری برای نسلهای آینده باشد.
نظر شما