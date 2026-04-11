به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اشاره به حماسه آفرینی مردم ولایتمدار این استان در پویش ملی «جانفدا»، اظهار کرد: این مشارکت کم نظیر تحقق عینی وعده تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) درباره ارتش بیست میلیونی است.

وی اضافه کرد: مردم استان بوشهر با حضور پرشور خود، بار دیگر ثابت کردند که همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب و تمامیت ارضی کشور قرار دارند.

قادری با اشاره به پیشینه درخشان این خطه از جنوب ایران بیان کرد: استان بوشهر، بی‌تردید پایتخت مقاومت ایران اسلامی است. تاریخ این دیار، آکنده از رشادت‌ها و جانفشانی‌هایی است که در طول قرن‌ها برای حراست از مرزهای این سرزمین رقم خورده است.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ سال مرزبانیِ مردم غیور استان بوشهر، گواهی روشن بر غیرت دینی و میهنی این مردمان است. از دوران مبارزه با استعمارگران پرتغالی و انگلیسی گرفته تا هشت سال دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، همواره نام بوشهر با واژه «مقاومت» گره خورده است. تاریخ این استان یک تاریخ آموزنده و الهام‌بخش برای نسل‌های امروز و آینده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه با یادآوری حماسه‌های ماندگار این استان خاطرنشان کرد: فرزندان رشید این خطه، چون سردار شهید رئیسعلی دلواری و دیگر قهرمانان تنگستانی، همواره مشعل دار مبارزه با ظلم و بیگانگان بوده‌اند. امروز نیز این روحیه مقاومت در وجود مردان حماسه ساز این استان جاری و ساری است.

حماسه‌آفرینی فرزندان دلیر استان بوشهر

وی تصریح کرد: حماسه‌آفرینی فرزندان دلیر استان بوشهر در بستن تنگه هرمز و دفاع مقتدرانه از آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات این دیار است. این اقدام شجاعانه، نشان داد که مردم بوشهر و رزمندگان اسلام، برای حفاظت از منافع ملی و امنیت کشور، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و با الهام از مکتب عاشورا، در برابر هر تهدیدی سینه سپر می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد ملی پویش «جانفدا» اظهار داشت: این پویش عظیم مردمی، چیزی جز تجسم عینی و امروزی وعده تاریخی حضرت امام خمینی (ره) درباره «ارتش بیست میلیونی» نیست. امروز میلیونها نفر از مردم ایران اسلامی با لبیک به این پویش، نشان دادند که همچنان پشتیبان ولایت و نظام اسلامی هستند و برای دفاع از کیان کشور، آماده هرگونه جانفشانی می‌باشند.

وی تأکید کرد: این پویش، فریاد رسای ملتی است که از استقلال، عزت و تمامیت ارضی خود ذره‌ای کوتاه نمی‌آیند و این پیام را به جهانیان می‌دهند که ایران اسلامی، با پشتوانه مردمی خود، هیچگاه در برابر زورگویی و تهدید سرخم نخواهد کرد.

بصیرت و آمادگی کامل مردم

قادری در ادامه با اعلام آمار مشارکت در استان گفت: بر اساس گزارش ستاد ملی این پویش، میزان مشارکت مردم شریف استان بوشهر در پویش «جانفدا»، بیش از دو برابر برش جمعیتی استان است. این رقم بی‌نظیر، نشان‌دهنده غیرت دینی و میهنی، بصیرت و آمادگی کامل مردم این خطه برای جانفشانی در راه عزت و امنیت ایران عزیز است.

وی افزود: داوطلبان گرامی می‌توانند با ساده‌ترین روش ممکن، آمادگی خود را برای دفاع از کیان کشور اعلام کنند. برای ثبت‌نام در این پویش مردمی، عدد یک را به سامانه پیامکی ارسال کنند و امکان ثبت‌نام از طریق سایت رسمی پویش نیز فراهم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن تشکر از همه اقشار مردم، ائمه جمعه و جماعات تشیع و تسنن، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی و مردم‌نهاد در استان، این مشارکت بی‌نظیر را نشانه عینی همدلی و همبستگی ملی برای حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: تداوم این روحیه انقلابی و آمادگی برای فداکاری، بزرگترین سرمایه و عامل بازدارنده در برابر توطئه‌های دشمنان است. مردم استان بوشهر با این حضور حماسی خود، بار دیگر ثابت کردند که همواره در صحنه‌های حساس پیشگام بوده و پشتیبان ولایت و نظام هستند و این پشتیبانی را تا پای جان ادامه خواهند داد.