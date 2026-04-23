اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری پنجشنبه شب در ایستگاه رسانه‌ای میدان امام خمینی(ره) بوشهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، در ۳۹ شهر و ۱۴۰ روستا برنامه‌ها و مراسم میدانی برگزار شده و این روند همچنان با حضور اقشار مختلف مردم تداوم دارد.

وی افزود: در سطح استان ۴۰۰ موکب مردمی در شهرها و ۹۳ موکب در روستاها فعال هستند و کاروان‌های خودرویی نیز به‌صورت مستمر در ۳۵ شهر و ۳۴ روستا در حال فعالیت‌اند.

برگزاری بیش از هزار مراسم قرآنی در شهرها و روستاها

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های قرآنی اظهار کرد: طی ۵۳ شب گذشته، ۴۶۵ مراسم قرآنی در شهرها و ۷۳۶ مراسم در روستاها به یاد شهدا و امام شهدا برگزار شده است.

فعالیت‌های گسترده تبیینی در استان بوشهر

قادری ادامه داد: در عرصه تبیینی نیز ۸۳۰ عملیات در شهرها و ۸۵۶ عملیات در روستاها انجام شد و در کنار آن ۲۱۷ مورد ذبح قربانی برای سلامتی رهبر انقلاب ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۳۶۳ مسجد به‌عنوان قرارگاه محله فعال شده‌اند، گفت: همچنین ۳۷۰ هیأت مذهبی ساختار قرارگاهی پیدا کرده و ۳۰۱ مداح نیز در این فعالیت‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند.



توسعه خط روایی و حضور گسترده کنشگران فضای مجازی

وی با اشاره به خط مستمر روایی، بیان کرد: هم‌اکنون ۱۸۰ تبیین‌گر و کنشگر اصلی در فضای مجازی به انتشار اخبار و تحلیل‌ها می‌پردازند. افزون بر این، ۳۴۹ سفیر «زندگی با آیه‌ها» و ۲۳۵ بانوی کنشگر اصلی در میدان فعالیت دارند.



آموزش‌های امدادی برای بیش از ۵۵۰۰ نفر

قادری با قدردانی از مشارکت مساجد و مجموعه‌های مردمی گفت: تاکنون پنج هزار و ۵۷۷ نفر در دوره‌های خدمات امدادی و کمک‌های اولیه شرکت کرده‌اند که بخش عمده این گروه را بانوان تشکیل می‌دهند.



مشارکت دوبرابری مردم بوشهر در پویش «جانفدا»

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف افزود: «هرجا مردم وارد میدان شوند و کنش‌های متوالی شکل بگیرد، نشان‌دهنده موفقیت اقدامات است.»

قادری خاطرنشان کرد: اگرچه جمعیت استان بوشهر تنها یک درصد جمعیت کشور است، اما میزان مشارکت مردم استان در پویش جانفدا به دو درصد رسیده است که این موضوع به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده است.

بوشهر در خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به پویش «من هم یک رزمنده‌ام» گفت: امروز دشمن در جبهه جنگ ترکیبی فعال‌تر از میدان نظامی است و هر فرد می‌تواند به نسبت جایگاه اجتماعی خود، کنشگر این میدان باشد.

وی گفت: قرارگاه‌های مردمی در استان نشان‌دهنده آمادگی و تجربه عملی مردم بوشهر است که پیش از این نیز در میدان‌های مختلف آزمون خود را پس داده‌اند.



اهمیت جنگ روایی و پیام نهضت

قادری با اشاره به جریان «پیام نهضت» تصریح کرد: در جنگ روایی، انتخاب خط صحیح اهمیت بالایی دارد؛ چراکه گزاره‌های متعدد در جامعه وجود دارد و کنار هم قرار گرفتن درست این گزاره‌هاست که می‌تواند خط تبیینی منطبق با اصول نظام را سامان دهد و مانع از بازتاب روایت‌های دشمن شود.

پویش «زندگی با آیه‌ها»؛ جریان‌سازی روزانه با محوریت قرآن

وی درباره پویش «زندگی با آیه‌ها» گفت: این جریان که بر پایه متن قرآن شکل گرفته، موفق شده است روزانه یک صفحه قرآن‌خوانی را در میان مردم رایج کند. از هر صفحه نیز یک آیه با پیام تبیینی و معرفتی انتخاب و توضیح داده و خط محتوایی آن استخراج می‌ شود.



نقش‌آفرینی بانوان در جنگ روایت و میدان اجتماعی

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت بانوان اشاره کرد و افزود: بانوان استان در کنار نقش مادرانه خود، در عرصه‌های مختلف از جمله غرفه‌های مادر و کودک، فعالیت‌های رسانه‌ای، میدان‌های فرهنگی و برنامه‌های اجتماعی حضور فعال دارند.

وی بیان کرد: برای تقویت حضور رسانه‌ای بانوان، مسیر فعالیت آسان‌سازی شده و با حضور اساتید و فعالان شبکه‌های ملی، دوره‌های آموزشی و انتقال تجربیات در استان برگزار شده است.