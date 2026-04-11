حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از فردا یکشنبه تا اواخر روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی ضعیفی قرار می گیرد که در اغلب نقاط به ویژه مناطق جنوبی وغربی اصفهان، رگبار و رعدوبرق، وزش باد به نسبت شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای را به همراه دارد.

وی ادامه داد: ریزش تگرگ در برخی نقاط استان نیز محتمل است.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، دما طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۲۴ و ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

علی‌عسکریان اضافه کرد: چوپانان با ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.