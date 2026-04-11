به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تشکر از مردم و کسبه استان به ویژه بازاریان و عمدهفروشان، گفت: در شرایط حساس اقتصادی، مردم و کسبه استان خراسان جنوبی با همکاری خوب خود، توانستند از بحرانهای اخیر عبور کرده و وضعیت بازار را مدیریت کنند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی استان مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به نقش برجسته زنان خانواده در اقتصاد، افزود: در شرایطی که بازار با هیجانات غیرضروری روبرو میشود، زنان به عنوان ستونهای اصلی اقتصاد خانواده میتوانند نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت برقراری عدالت مالیاتی در استان اظهار داشت: مالیاتدهندگان استان خراسان جنوبی از استانهای پیشگام در پرداخت مالیات هستند. ما بر این باوریم که قانون باید به نفع مالیاتدهندگان تفسیر شود.
هاشمی همچنین از اقدامات دستگاههای نظارتی استان قدردانی کرد و گفت: تلاش های اصحاب رسانه نیز به خاطر پوشش اخبار و حمایت از تولید قابل تقدیر است.
وی در پایان، از تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به مشکلات کسبه خیابان معلم خبر داد و افزود: ما آمادهایم که تسهیلات در اختیار کسبه و تولیدکنندگان قرار دهیم تا مشکلاتشان سریعتر حل شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین به وضعیت بازار مصالح ساختمانی و آهن آلات اشاره کرد و تأکید کرد که باید همکاریهای بیشتری میان اتحادیهها و دستگاههای ذیربط صورت گیرد تا مشکلات تأمین این مصالح حل شود.
نظر شما