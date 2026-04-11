به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در آیین مجازی که به همت دانشگاه علامه طباطبایی و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت مقاممعظم رهبری و تسلیت شهادت جمعی از دانشجویان، اساتید و دانشآموزان در ماه مبارک رمضان، بر تداوم مسیر اقتدار و مقاومت تاکید کرد.
آقامیری با اشاره به حملات اخیر به مراکز دانشگاهی، این تهاجمات را نشانهای از نقش کلیدی و تاثیرگذار دانشگاهها در پیشبرد اهداف اقتدار ملی و دفاع از میهن دانست.
وی ضمن محکوم کردن این حملات به عنوان نقض آشکار قوانین بینالمللی، آن را یادآور جنایات دشمنان در غزه و دوران جنگ تحمیلی خواند و بر لزوم بازسازی و پیشرفت هرچه بیشتر مراکز علمی تاکید کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در جنگ اخیر، ۶ شهید از اساتید تمام وقت و اعضای هیئت علمی و همچنین ۶ دانشجو و ۱۲ فارغالتحصیل تقدیم استقلال و اقتدار کشور شده است، این شهادتها را مایه افتخار و نشاندهنده اثرگذاری دانشگاه در راه اقتدار ملی دانست.
بازنگری در روابط با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بررسی خروج از انپیتی
آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت:ما در ارتباط با مسئله هستهای در خصوص دو موضوع در حال کار کردن هستیم، یک ارتباط با آژانس و روابط با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید بازتعریف شود.
وی با انتقاد از رویکرد فعلی آژانس و شخص مدیرکل آن، خواستار بررسی جدی موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شد.
وی تاکید کرد که در صورت خروج از انپیتی، شرط بازگشت باید پذیرش پیمان از سوی رژیمهای دارای سلاح هستهای از جمله رژیم صهیونیستی باشد.
حملات به دو مرکز دانشگاه و تاکید بر بازسازی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین به حملات اخیر به دو مرکز دانشگاه اشاره کرد و با ابراز خرسندی از عدم تلفات جانی در این حوادث (جز جراحت چند نفر در مرکز دوم)، بر عزم راسخ برای بازسازی و ارتقاء این مراکز تاکید کرد.
وی اطمینان داد که علیرغم این تهاجمات، دانشگاهها توانستهاند در ۱۵ سال گذشته مسیر سازندگی و پیشرفت را طی کنند.
