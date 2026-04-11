۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

موضوع اجتماعات وحدت بخش اخیر باید در کتب درسی گنجانده شوند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد اجتماعات وحدت‌بخش مردمی در ۴۰ شب گذشته، با حضور افراد با گرایش‌های متنوع، نشان داد که این تجارب نیازمند نظریه‌پردازی و گنجاندن در کتب درسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در مراسم بزرگداشت شهدای دانشگاه در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: در صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم، برخی تصمیمات نادرست در گذشته اتخاذ شده که باید در فرآیند بازسازی اصلاح شوند. این بحث‌ها باید در دانشگاه‌ها مطرح شوند و نیاز به حکمرانی خردمندانه و فناورانه داریم.

وی افزود: امروز در بازدید از دانشگاه شریف و در جلسات فرهنگستان علوم، بر لزوم الگوی حکمرانی فناورانه که دستاوردهای ملموسی داشته باشد، تاکید کردم. دانشگاه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند و سیاست‌های نقشه جامع علمی کشور نیز باید مبنای عمل قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به اساتید علوم انسانی گفت: جهان امروز، چه آن را مدرن بنامیم و چه نوین، شرایطی دارد که یا باید تسلیم شد یا راهی برای حفظ استقلال و سرزمین پیدا کرد. نظریه‌های کنونی علوم انسانی عمدتاً وضع موجود را توصیف می‌کنند و کمتر به توصیه و وضعیت مطلوب می‌پردازند. آیا زمان آن نرسیده است که با بهره‌گیری از تجربیات جامعه خود، نظریه‌های بومی و کاربردی تولید کنیم؟

وی ادامه داد: اجتماعات وحدت‌بخش مردمی در ۴۰ شب گذشته، با حضور افراد با گرایش‌های فکری و سیاسی متنوع، نشان داد که این تجارب نیازمند نظریه‌پردازی و گنجاندن در کتب درسی است. رهبر شهید ما نظریه فرهنگی داشت؛ آیا این نظریه در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌شود یا صرفاً نظریه‌های غربی مانند گیدنز، پارسونز و هابرماس آموزش داده می‌شود؟

خسروپناه همچنین بیان کرد: نگاه جدیدی به عملکرد مسئولان و مدیریت بحران‌ها ضروری است. مدیرانی که توانستند جنگ‌های دشوار و تحریم‌ها را مدیریت کنند، الگوی ارزشمندی برای علوم انسانی کاربردی ارائه داده‌اند. خدمات رایگان دارویی به بیماران خاص، نمونه‌ای از این الگو است که نیازمند تحلیل و آموزش می‌باشد.

وی در پایان پیشنهاد کرد که علوم انسانی، مشابه علوم فنی و مهندسی، با تکیه بر خودباوری و نگاهی عملیاتی بازنگری شود تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.

کد مطلب 6798368
زهرا سیفی

