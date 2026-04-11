موضوع اجتماعات وحدت بخش اخیر باید در کتب درسی گنجانده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در مراسم بزرگداشت شهدای دانشگاه در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: در صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم، برخی تصمیمات نادرست در گذشته اتخاذ شده که باید در فرآیند بازسازی اصلاح شوند. این بحث‌ها باید در دانشگاه‌ها مطرح شوند و نیاز به حکمرانی خردمندانه و فناورانه داریم.

وی افزود: امروز در بازدید از دانشگاه شریف و در جلسات فرهنگستان علوم، بر لزوم الگوی حکمرانی فناورانه که دستاوردهای ملموسی داشته باشد، تاکید کردم. دانشگاه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند و سیاست‌های نقشه جامع علمی کشور نیز باید مبنای عمل قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به اساتید علوم انسانی گفت: جهان امروز، چه آن را مدرن بنامیم و چه نوین، شرایطی دارد که یا باید تسلیم شد یا راهی برای حفظ استقلال و سرزمین پیدا کرد. نظریه‌های کنونی علوم انسانی عمدتاً وضع موجود را توصیف می‌کنند و کمتر به توصیه و وضعیت مطلوب می‌پردازند. آیا زمان آن نرسیده است که با بهره‌گیری از تجربیات جامعه خود، نظریه‌های بومی و کاربردی تولید کنیم؟

وی ادامه داد: اجتماعات وحدت‌بخش مردمی در ۴۰ شب گذشته، با حضور افراد با گرایش‌های فکری و سیاسی متنوع، نشان داد که این تجارب نیازمند نظریه‌پردازی و گنجاندن در کتب درسی است. رهبر شهید ما نظریه فرهنگی داشت؛ آیا این نظریه در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌شود یا صرفاً نظریه‌های غربی مانند گیدنز، پارسونز و هابرماس آموزش داده می‌شود؟

خسروپناه همچنین بیان کرد: نگاه جدیدی به عملکرد مسئولان و مدیریت بحران‌ها ضروری است. مدیرانی که توانستند جنگ‌های دشوار و تحریم‌ها را مدیریت کنند، الگوی ارزشمندی برای علوم انسانی کاربردی ارائه داده‌اند. خدمات رایگان دارویی به بیماران خاص، نمونه‌ای از این الگو است که نیازمند تحلیل و آموزش می‌باشد.

وی در پایان پیشنهاد کرد که علوم انسانی، مشابه علوم فنی و مهندسی، با تکیه بر خودباوری و نگاهی عملیاتی بازنگری شود تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.