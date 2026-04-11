ضرورت مستندسازی نقش بانوان همدانی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری در جلسه کمیته زنان، دفاع مقدس و جنگ رمضان بر ضرورت ثبت و مستندسازی نقش‌آفرینی زنان در تحولات و رخدادهای جنگ رمضان تأکید کرد و اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی در این حوزه، اظهار کرد: مستندسازی نقش زنان در این مقطع تاریخی نیازمند هماهنگی و انسجام میان گروه‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی است تا بتوان تصویری دقیق و قابل اتکا از حضور و مشارکت زنان در این عرصه ارائه کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره جنگ و وضعیت آتش‌بس کنونی افزود: در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ میان نهادهای مختلف اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و ضروری است که با نگاه آینده‌نگر، زمینه تدوین و ثبت تجربه‌های اجتماعی و تاریخی این دوره فراهم شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان با بیان اینکه کمیته زنان، دفاع مقدس و جنگ رمضان نقش مهمی در هم‌افزایی برنامه‌ها و اقدامات حوزه زنان دارد، گفت: با توجه به تحولات روزانه در شرایط جنگ، لازم است تصمیمات متناسبی برای تقویت نقش‌آفرینی زنان و انعکاس صحیح این حضور در اسناد تاریخی اتخاذ شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیری امور مرتبط با زنان در جنگ رمضان خبر داد و افزود: این کمیته‌ها به‌صورت مستمر و دوره‌ای فعالیت می‌کنند و تلاش دارند با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های مؤثری در حوزه زنان و خانواده طراحی و اجرا کنند.

باقری در ادامه با اشاره به ابعاد اجتماعی جنگ رمضان ادامه داد: این دوره فرصتی برای نمایان شدن ظرفیت‌های اجتماعی زنان در عرصه‌های مختلف بود و مستندسازی این تجربه‌ها می‌تواند در بازخوانی نقش زنان در مشارکت‌های اجتماعی و مدیریت شرایط بحران اهمیت زیادی داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی بیان کرد: در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سطح همکاری و انسجام میان گروه‌های مردمی و نهادهای دولتی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این تجربه می‌تواند مبنایی برای تدوین برنامه‌های دقیق در حوزه مستندنگاری نقش زنان در دفاع مقدس باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در ادامه از دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی خواست تا در فرآیند مستندسازی نقش زنان در جنگ رمضان مشارکت فعال داشته باشند و افزود: گردآوری این اسناد می‌تواند در قالب آثار پژوهشی، کتاب، تولیدات رسانه‌ای و نمایشگاه‌های فرهنگی در اختیار جامعه قرار گیرد.

وی همچنین با قدردانی از توجه استاندار همدان به موضوع مستندسازی جنگ رمضان، بر ضرورت مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و تشکل‌های مردمی در ثبت و حفظ این بخش از تاریخ اجتماعی کشور تأکید کرد.

باقری در پایان یادآور شد: لازم است فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، اسناد و روایت‌های مرتبط با نقش زنان در جنگ رمضان با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهادهای مختلف هرچه سریع‌تر انجام شود تا این تجربه تاریخی به‌صورت دقیق و ماندگار ثبت و منتشر گردد.