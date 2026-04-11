۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۱

مجله آمریکایی: ترامپ نتوانست قدرت ایران را درهم بشکند

یک مجله آمریکایی به انتقاد از جنگ ترامپ علیه ایران پرداخت و اعلام کرد که وی نتوانست به هدف خود که درهم شکستن قدرت تهران بود؛ دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجله آمریکایی «آتلانتیک» در گزارشی به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با هدف درهم‌شکستن قدرت ایران وارد جنگ [با ایران] شد، اما پس از آن که ۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد، جمهوری اسلامی همچنان استوار باقی مانده است.

این مجله افزود: در حالی که ترامپ امیدوار بود آینده ایران را رقم بزند، اما در حال حاضر ممکن است این تهران باشد که سرنوشت او را تعیین می‌کند.

آتلانتیک نوشت: ایران نقش تعیین‌کننده نهایی برای به شکست کشاندن دستآوردهای ترامپ و آینده سیاسی"جی‌دی ونس" معاون اوست که رهبری مذاکرات [جاری با ایران در اسلام آباد پاکستان] را بر عهده دارد.

    • هادی موحد IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران با پرچم سه رنگ‌پرافتخارش کشور شهداست امام الشهدا دارد امام زمان دارد پس یقینا پیروز است و یک قمارباز اپستینی نمیتواند خللی در ایران ایجاد کند
    • علیرضا لوعلیان لنگرودی IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      والله خیرالماکرین!
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      به روانی و کودک خوار بفهمانید قدرت جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران جان به قدرت خداوند وصل است و شکستنی نیست . آنکه شکستنی است قدرت پوشالی شماست

    پربازدیدها

    پربحث‌ها