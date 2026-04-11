مجله آمریکایی: ترامپ نتوانست قدرت ایران را درهم بشکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجله آمریکایی «آتلانتیک» در گزارشی به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با هدف درهم‌شکستن قدرت ایران وارد جنگ [با ایران] شد، اما پس از آن که ۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد، جمهوری اسلامی همچنان استوار باقی مانده است.

این مجله افزود: در حالی که ترامپ امیدوار بود آینده ایران را رقم بزند، اما در حال حاضر ممکن است این تهران باشد که سرنوشت او را تعیین می‌کند.

آتلانتیک نوشت: ایران نقش تعیین‌کننده نهایی برای به شکست کشاندن دستآوردهای ترامپ و آینده سیاسی"جی‌دی ونس" معاون اوست که رهبری مذاکرات [جاری با ایران در اسلام آباد پاکستان] را بر عهده دارد.