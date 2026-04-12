۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

واکنش سناتور «کریس مورفی» به تهدید ضدایرانی ترامپ

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات، تهدید ضدایرانی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و آن را «احمقانه» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: بنابراین حالا ما تنگه (هرمز) را می‌بندیم. این کار به همان اندازه که فکر می‌کنید احمقانه است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کشورش افزود: این یک مورد کلاسیک از یک اشتباه غم‌انگیز است که به دلیل غرور و تکبر خارج از کنترل، اشتباه دیگری را به بار می‌آورد.

واکنش سناتور «کریس مورفی» به تهدید ضدایرانی ترامپ

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا ساعاتی پیش در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش با ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.

    IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 1
      پاسخ
      تنگه بسته است و بسته می‌ماند دونالد کودک‌آزار اگه میتونی بازش کن

