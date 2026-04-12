واکنش سناتور «کریس مورفی» به تهدید ضدایرانی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: بنابراین حالا ما تنگه (هرمز) را می‌بندیم. این کار به همان اندازه که فکر می‌کنید احمقانه است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کشورش افزود: این یک مورد کلاسیک از یک اشتباه غم‌انگیز است که به دلیل غرور و تکبر خارج از کنترل، اشتباه دیگری را به بار می‌آورد.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا ساعاتی پیش در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش با ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.