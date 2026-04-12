افتتاح ایستگاه مترو تختی در ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، پهناورترین ایستگاه غیر تقاطعی شبکه مترو تهران و عریضترین ایستگاه مترو زیرزمینی کشور اردیبهشتماه به بهرهبرداری میرسد.
محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: با افتتاح این ایستگاه پرونده خط ۷ مترو (از قصر فیروزه در جنوب شرق آغاز و تا شهرک غرب ادامه دارد) بسته میشود.
گفتنی است ؛ ساخت خط ۷ مترو دهه ۹۰ آغاز شد و با افتتاح ایستگاه تختی جمع ایستگاههای در حال بهرهبرداری شبکه مترو تهران به عدد ۱۶۳ میرسد، پیشرفت عملیات ساختمانی ایستگاه چیزی حدود ۹۰ درصد است و در موضوع تأسیسات، ۷۰ درصد تجهیزات نصب و اقدامات لازم صورتگرفته است.
