  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

گیگی یک میلیون؛ اتصال به اینترنت به قیمت فریب و ناامنی

در شرایطی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران به دلیلی شرایط جنگی با محدودیت مواجه شده است، یک بازار غیررسمی و به‌شدت پرنوسان پیرامون فروش ابزارهای عبور از محدودیت شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی دسترسی‌ها به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و در مواردی تا حدود یک میلیون تومان برای هر گیگابایت گزارش شده است. این سطح از قیمت‌گذاری در کنار حجم‌های محدود ارائه‌شده، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک بازار مبتنی بر اضطرار است که در آن، عرضه محدود و تقاضای فشرده، به افزایش شدید هزینه‌ها منجر شده است.

در این فضا، رفتار مصرف‌کننده نیز دستخوش تغییر شده است. کاربران در شرایط موجود و با هدف دسترسی به اینترنت با سرعت بیشتری به سمت خرید فیلترشکن از منابع ناشناس سوق پیدا می‌کنند که این وضعیت، زمینه‌ساز افزایش قابل توجه کلاهبرداری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فروشندگان، پس از دریافت وجه، یا خدمات غیرفعال ارائه می‌کنند، یا اساساً ارتباط خود را با خریدار قطع می‌کنند. فقدان سازوکارهای نظارتی و استفاده گسترده از روش‌های پرداخت غیرقابل بازگشت، این روند را تشدید کرده است.

با این حال، مهم‌ترین لایه این مسئله، به مخاطرات امنیتی باز می‌گردد. برخلاف تصور عمومی، ابزارهای موسوم به «کانفیگ» صرفاً یک مسیر اتصال ساده نیستند، بلکه مجموعه‌ای از پارامترهای فنی شامل مسیر ترافیک، پروتکل‌ها، تنظیمات رمزنگاری و DNS را تعیین می‌کنند. در نتیجه، استفاده از این تنظیمات از منابع ناشناس به معنای واگذاری بخش قابل توجهی از کنترل ترافیک داده به یک بازیگر غیرقابل شناسایی است. این امر می‌تواند امکان رصد الگوی مصرف، تحلیل داده‌ها و حتی دستکاری جریان اطلاعات را فراهم کند.

سطح تهدید زمانی افزایش می‌یابد که کاربران به نصب نرم‌افزارهای جانبی از منابع غیررسمی هدایت می‌شوند. در چنین سناریوهایی، نرم‌افزارهای ارائه‌شده می‌توانند کارکردی فراتر از ابزار اتصال داشته باشند و به‌عنوان بدافزار عمل کنند. دسترسی به اطلاعات ذخیره‌شده، رهگیری نشست‌های کاربری و حتی کنترل کامل دستگاه، از جمله مخاطراتی است که در این بستر قابل تصور است. در شرایطی که زیرساخت ارتباطی در وضعیتی حساس قرار دارد، چنین ریسک‌هایی می‌تواند پیامدهای فراتر از سطح فردی نیز داشته باشد.

داده‌های منتشرشده از سوی برخی نهادهای پایش اینترنت نشان می‌دهد که در دوره‌ای حدود ۴۰ روزه، تنها حدود یک درصد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشته‌اند. این به معنای حضور تقریبی ۷۰۰ هزار کاربر در این فضاست که از میان آن‌ها، برآورد می‌شود بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ هزار نفر به خرید خدمات عبور از محدودیت روی آورده‌اند. برخی آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که گردش مالی این بازار بین ۷۰۰ هزار تا ۵ میلیون دلار تخمین زده می‌شود؛ رقمی که بیانگر شکل‌گیری یک اقتصاد محدود اما سودآور برای فروش فیلترشکن و کلاهبرداری از این طریق است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته بازار مذکور نه‌تنها کوچک بلکه به‌شدت متمرکز است و بخش عمده‌ای از درآمد در اختیار تعداد محدودی بازیگر قرار دارد. این الگو، ویژگی «اقتصاد بحران» را بازنمایی می‌کند؛ بازاری محدود، پرریسک، با قیمت‌های بالا و آسیب‌پذیری‌های جدی که در آن، همزمان با افزایش تقاضا، زمینه برای سوءاستفاده و تهدیدات امنیتی نیز تشدید می‌شود.

در نهایت، برآیند شواهد نشان می‌دهد بازار فیلترشکن در شرایط اضطراری قطع اینترنت بین الملل، صرفاً یک مسیر جایگزین دسترسی نیست، بلکه به یک بستر پرمخاطره با ریسک‌های چندلایه تبدیل شده است. از یک‌سو، قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف و فقدان شفافیت، زمینه سوءاستفاده اقتصادی و کلاهبرداری گسترده را فراهم کرده و از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای ناشناس، مخاطرات جدی امنیتی از جمله شنود، نشت داده و نفوذ به دستگاه‌های کاربران را به همراه دارد. در چنین شرایطی این بازار بیش از آن که یک راه‌حل قابل اتکا باشد، به یک نقطه آسیب‌پذیر در سطح فردی و جمعی تبدیل می‌شود که مدیریت و مواجهه با آن، نیازمند توجه جدی به ابعاد امنیتی و مخاطرات آن است.

در شرایط فعلی، ضروری است کاربران با دقت و احتیاط مضاعف از هرگونه خرید یا نصب ابزارهای عبور از محدودیت خودداری کنند. اتکا به کانال‌ها، ربات‌ها و فروشندگان ناشناس می‌تواند نه‌تنها منجر به از دست رفتن منابع مالی شود، بلکه امنیت داده‌ها و حریم خصوصی را نیز به صورت جدی به مخاطره بیندازد. دریافت فایل‌ها یا اپلیکیشن‌ها از منابع غیررسمی، اشتراک‌گذاری اطلاعات پرداخت در بسترهای غیرقابل پیگیری و اعتماد به وعده‌های دسترسی ارزان یا سریع، از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری کاربران در این فضا محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام شتاب‌زده می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک خرید ناموفق داشته باشد و به افشای اطلاعات حساس یا نفوذ به دستگاه منجر شود.

کد مطلب 6798787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مریم IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      144 5
      پاسخ
      الان مساله این نیست که ما چه کاری "نباید" انجام بدیم.مساله اینه که برای رسیدن به این نیاز مهممون یعنی اینترنت بین الملل اگر این راه پر ریسک رو طی نکنیم،پس دقیقا چه راهی رو "باید" بریم؟! مگه کلا چندتاگزینه داریم؟! البته منظورم از "ما" قطعا خودم نیست!متاسفانه چنین رقم هایی در زندگی من و بسیاری از افراد دیگری که الان حدود یک ماه و نیمه که با توجه به قطع اینترنت بین الملل زندگی عادیشون مختل شده اصلا وجود نداره و همچنان هممون چشم انتظار یک معجزه هستیم! چه کار باید کرد واقعا؟! کسی صدای ما رو می شنوه؟!
      • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        50 0
        خبر داريد اینترنت بین المللی کی وصل میشه؟
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      118 5
      پاسخ
      اینترنت حق همه ما هست همه کسانی که تنها راه درآمدشون همین اینترنت بین اللمی هست کی پاسخگو هست اونم تو این شرایط اقتصادی
      • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        59 0
        یعنی امیدی به برگشتن اینترنت بین المللی نیست؟اخه کسب و کار اینترنت بین المللی چی میشه واقعا زندگیمان نابود شده یه طرف جنگ آمریکا و اسرائیل لعنتی و یه طرف معیشت ما که به اینترنت بین المللی وابسته ست
      • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        24 1
        یعنی امیدی به برگشتن اینترنت بین المللی نیس؟
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      87 2
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید تا چنین اتفاق هایی نیوفته
    • ناشناس IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      73 1
      پاسخ
      خب شما که الان زحمت کشیدید گزارش نوشتید و احتمالا دستتون هم میرسه کاری کنید زودتر اینترنت وصل بشه اینترنت الان مثل آب و برق و گاز و هوا یک زیرساخت حیاتی هست
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      60 0
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید لطفا...فکر نکنم جنگ حالا حالاها تموم بشه اصلا معلوم نیست کی تموم میشه ماهم کسب و کارمون نابود شده کلی خرج زندگیمان هم مختل شده اگر واقعا به فکر اقتصاد مردم هستید اینترنت بین المللی رو وصل نکنید تا چنین اتفاقاتی نیفته. لطفا به فکر کسب و کار اینترنت بین المللی باشید
      • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        42 0
        گفتن که میخاد وصل بشه خداکنه دروغ نگن
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      59 1
      پاسخ
      اینترنت بین المللی رو وصل کنید کارمون خوابیده ست.لطفا بفکر کسب و کار اینترنت بین المللی رو باشید
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      51 2
      پاسخ
      گفتن که اینترنت به تدریج وصل میشه خدا کنه راست باشه
      • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        4 0
        اره گفتن در ساعات آینده رفع محدودیت میشه
    • علی IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      45 0
      پاسخ
      اینترنت بین الملل فقط پلت فرم هاب خارجی نیست! امسال که تورم و گرونی زیادی داشتیم و جنگ هم بهش اصافه شد فشار اقتصادی غیر قابل تحمل شده دیگه، باید منبع درآمدمون دوباره راه بیفته زودتر ،درک کنید لطفا.
    • مدرس زبان IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      49 0
      پاسخ
      ادامه قطعی اینترنت معیشت بسیاری از مردم از جمله مدرسان آنلاین، پژوهشگران و کسب و کار های فروش آنلاین را به خطر می اندازد. الان بیش از 100 روزه که ما مدرسان زبان هیچ درآمدی نداشته ایم.
    • ممتاز IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      26 13
      پاسخ
      باید بررسی بشه اینها کی هستند که دارن ازاین نمد کلاهی برای خود می‌بافند ،چرا مردم نمیتونن ،اگر درفروش به دست دشمنان داخلی بیفته پرداخت اطلاعات به دشمن بدن چه کسی جوابگو هست
    • Hana IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      47 2
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کنید برای پیدا کردن شماره مطب یک پزشک،چقدر باید بگردم تا شاید بتونم پیدا کنم.
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      54 2
      پاسخ
      چرا اینترنت را وصل نمیکنید آخه یعنی چی مردم را گرفتار کردید؟؟؟؟
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      47 1
      پاسخ
      پس اینترنت رو وصل کنید
    • علی IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اینترنت بین الملل باید وصل بشه و اگه از نظر امنیتی نگران هستید میتونید فقط اون سکوهایی که باعث تشویش افکار عمومی می‌شوند را قطع کنید مثلا تلگرام،واتس آپ،اینستاگرام.ولی کلا اینترنت بین الملل نباید قطع بشه
    • اینترنت رو برای ترید آزاد کنید IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      صرافی ها و بروکرهای فارکس و کیف پولهای رمز ارزها رو اینترنتشون رو وصل کنید
    • محمد IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      خب وصل کنید اگر راست میگید
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اگه اینترنت رو وصل کنید قول میدیم همچنان خبرها رو از همین جا بخونیم😉
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      منطقی نیست شما اینهمه ازضرر این مقوله گزارش نوشتید ولی 1 خط مطالبه نکردید که چرا اینترنت بعد هزار و اندی ساعت وصل نمیشه درسته شرایط بد بود ولی حداقل الان میشه باز کرد
    • حسینی فر IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باز نشدن اینترنت به دلال های فروش فیلترشکن سود میلیاری میرسونه و مردم و جامعه رو به عصر حجر !
    • سمیرا IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سه ماهه که بخاطر اوضاع اینترنت بیکارم و دوتا شغلمو از دست دادم. برای یه جوون ۲۵,۶ ساله هیچ ننگی بالاتر از بیکاری نیست مخصوصا تو این دوره و زمونه...
    • دانشجو IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      10 0
      پاسخ
      من به شخصه کارم به اینترنت وابسته هست لطف کنید هر چه زودتر اینترنت را وصل کنید
    • هنرمند IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      الان من میخوام نت قطعه هام را پیدا کنم اصلا جستجو گر داخلی محدود هست و من نمیتونم دسترسی پیدا کنم بعنوان یه هنرمند واقعا نمیدونم چیکار کنم
    • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      لطف کنید پیگیری کنید این افرادی که سود جو هستند و سواستفاده می‌کنند سریع وقتی یک موقعیت این شکلی پیش میاد
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من واقعا از برنامه های داخلی حمایت می‌کنم ولی اینترنت بین اللملی باعث میشه دانشجو ها به اطلاعات گسترده ایی دست پیدا کنند ، برنامه نویس ها،هنرمند ها ،همه به نوعی به اینترنت بین اللملی وابسته هستیم
    • دانشجو IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      12 0
      پاسخ
      لطف کنید یک مقاله درمورد زمان اتصال مجدد اینترنت منتشر کنید
    • سید علی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      7 0
      پاسخ
      متاسفانه نبود اینترنت بین الملل که لازمه پیشرفت است به بهانه جنگ های تحمیلی که لعنت دوعالم بر بانیان آن از صهیونیسم جهانی سرآمد آن معضلی شده است برای تمامی کاربران کشورمان . مشهور است که آتش که گرفت تر و خشک با هم میسوزند ، چه میشود کرد ؟ در جائیکه جمعی از هم وطن های عزیزمان با هجمه جانیان تراز اول دنیا شهید و معلول و جمعی نیز بی خانمان شدند باید منتظر بود تا شرایط امنی برای اتصال بوجود آید ، اما بسیاری از صاحبان کسب این وسیله ارتباطی لازمه دوام حیات اقتصادی آنهاست و بدون آن نیست و نابود میگردند
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      11 0
      پاسخ
      اگه ناامنیه .اینترنت بین الملل را وصل کنید مردم ایمن شوند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها