به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای گفت: هشت پروژه بهسازی و مسکن روستایی در کلیه شهرستان ها و ۱۴ پروژه در حوزه عمران روستایی در این ایام افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی به فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام راحل (ره) در ایجاد حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن و ایجاد فصل جدیدی از توسعه خدمات عمومی در بخش زیربنایی و تأمین مسکن است، تصریح کرد: بنیاد مسکن، نهادی برآمده از انقلاب ملت بزرگ ایران اسلامی است که برقراری عدالت اجتماعی در کنار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهمترین مطالبات و خواسته های مردم بود که امروز این مولود ارزشمند با طی نمودن مراحل تکامل خود بسترساز خدماتی ارزشمند و راهگشا به ویژه در بخش تأمین مسکن نیازمندان شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، یکی از مهمترین اهداف و رسالت های این نهاد را تأمین مسکن محرومان و اقشار کم درآمد دانست و با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان یک نهاد برآمده از متن انقلاب امسال نیز در راستای عمل به فرمایش مقام معظم رهبری همه توان خود را برای تحقق شعار سال به میدان خواهد آورد.

وی به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و گفت: طرح هادی در ۵۳۲ روستای بالای ۲۰ خانوار استان اجرا شده و تاکنون میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۷۵ درصد و در سطح کشور ۷۲ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

خواجه ای، بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را از دیگر فعالیت های مهم این نهاد برشمرد و ادامه داد: از مجموع ۹۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان، تا کنون ۶۷ درصد مقاوم سازی شده است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۱۰ شاهد مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی در سطح استان باشیم.