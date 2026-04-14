مصطفی مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح استانی پروژه‌های بنیاد مسکن اظهار کرد: در هفته جاری یک هزار و ۳۹۷ واحد مسکونی که از دهه فجر تاکنون آماده شده بود، در سطح استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از این تعداد، ۱۳۶ واحد در شهرستان رزن با اعتباری افزون بر ۲۱۲ میلیارد تومان و ۵۴ واحد در شهرستان درگزین با اعتباری افزون بر ۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان احداث و به بهره برداری رسید.

رئیس بنیاد مسکن رزن و درگزین با اشاره به عملکرد این نهاد در حوزه تولید مسکن روستایی گفت: تاکنون بنیاد مسکن شهرستان رزن و درگزین موفق به ساخت ۲۲ هزار و ۳۶۸ واحد در سطح هر دو شهرستان شده است که ۱۴ هزار و ۳۶۸ واحد مسکونی با مشارکت مردم و بنیاد مسکن در شهرستان رزن احداث شده و هشت هزار واحد نیز در شهرستان درگزبن ساخته شده است.

مددی ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه بنیاد مسکن کشور، شهرستان رزن و درگزین در مقیاس خود موفق به کسب رتبه نخست کشوری در حوزه بهسازی مسکن روستایی شده و شاخص تحقق حوزه مسکن روستایی به ۱۰۶ درصد رسیده است.

وی با تأکید بر مزایای ساخت‌وساز در روستاها گفت: هزینه صدور پروانه، تهیه نقشه و خدمات فنی در روستاها به‌مراتب با هزینه کمتر و زمان انجام آن نیز بسیار کوتاه‌تر از شهرها است که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند ساخت‌وساز و استقبال مردم دارد.

مددی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن با تداوم ارائه خدمات فنی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و همکاری مردم، روند توسعه و مقاوم‌سازی مسکن روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.