۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

رتبه اول استان یزد در اجرای پروژه‌های مختلف مسکن در کشور

یزد - استاندار یزد با اشاره به رتبه اول استان در اجرای پروژه‌های مسکن گفت: تسریع در واگذاری زمین و تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن به عنوان اصلی‌ترین مطالبه متقاضیان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه مسکن استان یزد از رتبه اول استان در کشور در اجرای پروژه‌های مسکن خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه به رغم وضعیت جنگی کشور روند اجرای هیچ کدام از پروژه‌های عمرانی استان متوقف نشده است.

وی با اشاره به گزارش دستگاه‌های مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در دو سال اخیر افزود: رفع مسائل و مشکلات مربوط به تامین مالی و اجرای زیرساخت‌های آب، برق و گاز و فاضلاب پروژه‌های مسکن با جدیت دنبال شود.

بابایی با اشاره به نقش مجموعه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان در امید آفرینی برای متقاضیان مسکن گفت: بر این اساس تسریع در اجرای پروژه‌های مختلف مسکن و نیز واگذاری زمین به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار یزد در ادامه تصریح کرد: همچنین در راستای شتاب‌بخشی در اجرای واحد‌های تدریجی و تکمیلی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اتخاذ سازوکارهای لازم از تعلل احتمالی پیمانکاران جلوگیری کند.

وی با قدردانی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن عنوان کرد: امیدواریم با همت و تلاش بیش از پیش مسئولان شاهد تعیین تکلیف نهایی تمامی پروژه‌های مسکن در استان در آینده نزدیک باشیم.

بابایی در پایان با اشاره به تجاوز وحشیانه دشمنان به کشور به دلیل عدم شناخت از پیوند محکم مردم و نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس وعده الهی، دست امداد خداوند با کسانی است که در مسیر حق و دفاع از مظلوم پایداری می‌کنند.

