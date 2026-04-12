به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به بارش باران و مهگرفتگی شدید در برخی محورهای استان، از رانندگان درخواست کرد که بااحتیاط در جادهها تردد کنند.
وی با بیان اینکه بارش باران باعث کاهش دید و لغزندگی سطح جادهها میشود، تأکید کرد: رانندگان گرامی، باتوجهبه وضعیت جوی حاکم بر استان، اکیداً توصیه میشود از تردد غیرضروری اجتناب کرده و در صورت لزوم، با رعایت کامل سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر و اطمینان از سلامت فنی خودرو، بهویژه سیستم برفپاککن، چراغها و لاستیکها، بااحتیاط کامل در جادههای بارانی تردد کنند.
رئیس پلیسراه لرستان، گفت: توجه به مقررات راهنماییورانندگی در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت آن میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.
