  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

جاده‌های لرستان لغزنده است

جاده‌های لرستان لغزنده است

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان با اشاره به لغزندگی جاده‌های استان به دلیل بارش باران، بر لزوم رعایت احتیاط در حین رانندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به بارش باران و مه‌گرفتگی شدید در برخی محورهای استان، از رانندگان درخواست کرد که بااحتیاط در جاده‌ها تردد کنند.

وی با بیان اینکه بارش باران باعث کاهش دید و لغزندگی سطح جاده‌ها می‌شود، تأکید کرد: رانندگان گرامی، باتوجه‌به وضعیت جوی حاکم بر استان، اکیداً توصیه می‌شود از تردد غیرضروری اجتناب کرده و در صورت لزوم، با رعایت کامل سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر و اطمینان از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه سیستم برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و لاستیک‌ها، بااحتیاط کامل در جاده‌های بارانی تردد کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، گفت: توجه به مقررات راهنمایی‌ورانندگی در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت آن می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.

کد مطلب 6798908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

