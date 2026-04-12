۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

هوای استان زنجان سرد می شود

هوای استان زنجان سرد می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل پیش بینی بارشهای رگباری باران و تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها شهروندان در کنار رودخانه ها تردد نکنند.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به وقوع وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: در این راستا هشدار زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می شود و کشاورزان باید اقدامات حفاظتی را جهت جلوگیری از آسیب و خسارت به محصولات انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا به صورت محسوسی کاهش یافته و هوا سرد شده است.

