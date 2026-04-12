هوای استان زنجان سرد می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل پیش بینی بارشهای رگباری باران و تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها شهروندان در کنار رودخانه ها تردد نکنند.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به وقوع وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: در این راستا هشدار زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می شود و کشاورزان باید اقدامات حفاظتی را جهت جلوگیری از آسیب و خسارت به محصولات انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا به صورت محسوسی کاهش یافته و هوا سرد شده است.