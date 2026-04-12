پیگیری حمایت از کادر سلامت و تامین نیازهای دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی اصغر باقرزاده گفت: لازم می‌دانم از همه مجاهدت‌ها و تلاش‌های کادر سلامت اعم از حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش قدردانی کنم؛ عزیزانی که همواره در تمامی شرایط، به‌ویژه در ایام سخت و در جریان جنگ تحمیلی اخیر، با تمام توان در میدان حضور داشتند و خدمات‌رسانی کردند.

وی افزود: کادر سلامت در همه ادوار پیشتاز خدمت بوده‌اند و امروز نیز شاهد هستیم که با وجود شرایط دشوار، این عزیزان با ایثار و تعهد، به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با محکومیت حملات صورت‌گرفته علیه مراکز سلامت کشور گفت: متاسفانه دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، حتی به ابتدایی‌ترین قوانین بین‌المللی نیز پایبند نیستند و حمله به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس و حتی مراکز علمی مانند انستیتو پاستور، گواهی روشن بر این موضوع است.

باقرزاده ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در این شرایط، موضوعات مهمی را در دستور کار دارد؛ از جمله بررسی تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز، حمایت از افرادی که در این ایام در میدان خدمت‌رسانی حضور دارند در قالب شناسایی ایثارگری، و همچنین برخورد قاطع و تعیین مجازات برای افرادی که اقدام به وطن‌فروشی می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت تصریح کرد: در جلسات برگزارشده با وزارت بهداشت، موضوع تأمین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه انجام شده است که جای تقدیر از مجموعه وزارت بهداشت دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی پیگیر حمایت از کادر سلامت است و در همین راستا برنامه‌هایی برای تقدیر و جبران بخشی از زحمات این عزیزان در دست بررسی قرار دارد.

باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی و جمع‌بندی نهایی میان مجلس و وزارت بهداشت، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت حمایت از کادر سلامت و جبران بخشی از تلاش‌های ارزشمند آنان برداریم.