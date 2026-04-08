مهاجرانی: حجم گسترده خدمات کارکنان نظام سلامت بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی امروز با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و برخی مدیران ارشد وزارت بهداشت از خدمات تیم ملی سلامت در جنگ‌های تحمیلی اخیر و همچنین طرح سلامت نوروزی تقدیر و تشکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: حجم گسترده خدمات خالصانه کارکنان نظام سلامت در دولت‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست.

مهاجرانی افزود: در دیدارها و بازدیدهایم طی جنگ اخیر از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، حجم ایثار و فداکاری این بخش را ملاحظه کردم، امیدوارم با تلاش‌های مجدانه وزیر بهداشت شاهد جبران این خدمات ارزنده باشیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح سلامت نوروزی در ایام تعطیلات، از زحمات شبانه‌روزی کادر سلامت کشور قدردانی و تأکید کرد که نظام سلامت ایران در شرایط سخت تحریم و جنگ، همچنان با قدرت به ارائه خدمات ادامه می‌دهد.

وزیر بهداشت از حمایت‌های دولت از نظام سلامت به‌ویژه در آستانه سال نو تقدیر کرد و با اشاره به از خودگذشتگی تیم ملی سلامت در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: دیروز در جریان سفرم به زنجان، صهیونیست‌ها به سیستم ریلی آن شهر حمله کردند. از نزدیک شاهد تریاژ، درمان و کنترل مجروحان بودم و یک بانوی متخصص آی‌سی‌یو را دیدم که به تنهایی ده‌ها تخت آی‌سی‌یو مجروحین و بیماران را مدیریت کرده بود.

این نشست در راستای هماهنگی‌های دولت چهاردهم برای حمایت از بخش سلامت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در بحران‌های اخیر برگزار شد.