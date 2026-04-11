مدافعان سلامت ستون پایداری جامعه در شرایط بحران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به فداکاری‌های مدافعان سلامت و نیروهای جمعیت هلال احمر در جریان جنگ رمضان، گفت: سلامت و امنیت از مهم‌ترین نعمت‌هایی هستند که اگر در جامعه‌ای از بین بروند، حیات آن جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد؛ در حوادث سال‌های اخیر به‌ ویژه در جریان جنگ‌های تحمیلی و بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا، همواره نیروهای حوزه سلامت در کنار نیروهای مسلح و امدادی، در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند و با ایثار و ازخودگذشتگی، به یاری مجروحان، مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده شتافته‌اند.

وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر با انجام مأموریت‌های گسترده امداد و نجات، اورژانس و سازمان فوریت‌های پزشکی با حضور سریع در صحنه و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، و کادر پزشکی و پرستاری با انجام اقدامات درمانی، جراحی و مراقبت از بیماران، نقش بی‌بدیلی در مدیریت شرایط ایفا کردند.

محمدبیگی تصریح کرد: در کنار این مجموعه‌ها، کادر بهداشت، مشاوران حوزه سلامت، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط نیز با ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی، در تمامی بخش‌های مرتبط با سلامت، حضوری فعال و اثرگذار داشتند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: این عزیزان نشان دادند که حتی به قیمت جان خود، حاضر به ترک صحنه خدمت نیستند و همواره در کنار مردم که ولی‌نعمتان ما هستند، باقی می‌مانند.

وی افزود: به‌عنوان عضو کمیته دفاعی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این ۴۰ روز از نزدیک شاهد تلاش‌های این عزیزان بوده‌ام و سرکشی‌های میدانی متعددی انجام شده است و تاکنون ۱۱ جلسه کمیته دفاعی با حضور مسئولان و فعالان حوزه سلامت برگزار شده و مسائل و چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدبیگی ادامه داد: با وجود برخی کمبودها، خستگی‌ها، بی‌خوابی‌ها و فشار ناشی از حملات مکرر دشمن، نه‌ تنها شاهد کاهش خدمات نبودیم، بلکه با روحیه ایثار، دلسوزی و حتی مشارکت‌های داوطلبانه و خیرخواهانه، سطح خدمات‌رسانی حفظ و در برخی موارد تقویت شد و حضور میدانی مدافعان سلامت در میان مردم، از جمله در قالب ویزیت‌های رایگان و فعالیت‌های جهادی، موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در جامعه شده و مردم با مشاهده این خدمات، احساس امنیت بیشتری می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قدردانی از مجموعه نظام سلامت کشور، گفت: از وزیر بهداشت، کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، انجمن‌های علمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، بسیج جامعه پزشکی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تمامی فعالان حوزه سلامت که در این ایام تلاش شبانه‌روزی داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات آنها در مجلس فروگذار نمی کنیم.