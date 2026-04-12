به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در پی اقدامات اخیر دشمنان علیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و در راستای حمایت از جامعه علمی و به استناد نامه ابلاغی معاونت پژوهشی وزارت علوم، این سازمان ضمن محکومیت این اقدامات آمادگی خود را برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان اعلام کرد.

بر این اساس، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص، امکان استفاده از ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های مرتبط و پس از هماهنگی‌های لازم فراهم ساخته است. همچنین به منظور تسهیل حضور متقاضیان، امکان اسکان محدود، صرفاً برای دانشجویان غیرتهرانی (شهرستانی) و با هماهنگی قبلی پیش‌بینی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات تکمیلی در خصوص تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان به نشانی https://irost.org/clab مشاهده کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، متقاضیان می‌توانند با خانم شُکری با شماره ۰۲۱۵۷۴۱۶۷۷۹ و در خصوص خدمات آزمایشگاهی با خانم هدفجو با شماره ۰۲۱۵۶۲۷۶۶۰۹ تماس بگیرند.