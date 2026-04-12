۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

استاندار لرستان: در جنگ رمضان پیروزی از آن ما است

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: پیروزی در جنگ تحمیلی رمضان با ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در دیدار با هیئت مواکب اخوّه‌الزینب از مجموعه عصائب اهل‌الحق کشور عراق، اظهار داشت: مردم ایران قدردان گروه‌های مقاومت به‌ویژه عراق هستند.

وی گفت: وجه مشترک همه ما شیعیان ائمه معصومین هست و مرزهای جغرافیایی و سایر خطوط، خطوط ثانویه هستند و در درجه دیگر اهمیت قرار دارند.

استاندار لرستان، ادامه داد: مردم ایران قدردان گروه‌های مقاومت لبنان یمن و به‌ویژه عراق هستند؛ زیرا در جریان جنگ ۴۰ روزه، نقش‌برجسته‌ای ایفا کردند.

شاهرخی، گفت: مردم فهیم ما هیچ‌گاه این همدلی از فراموش نمی‌کنند و همین همراهی‌ها موجب پیوند عمیق‌تر بین این دو ملت همسایه شده است.

وی گفت: حضور برادران و خواهران ما در این ایام فرصت مغتنمی است که ریشه در اعتقادات و باورهای ما دارد.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه پیروزی در جنگ تحمیلی سوم با ما است، ادامه داد: ما باقدرت و به امید خدا این راه را ادامه می‌دهیم تا متجاوزین نابود شوند کمااینکه شواهد و قرائن نیز پیروزی ما را نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، این هیئت به مدت ۱۰ روز میهمان شهرستان خرم‌آباد هستند و در این مدت، موکب هر شب برنامه سرکشی و دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان را دارند، این هیئت هر شب در خیابان انقلاب به اجرای برنامه می‌پردازد و امشب نیز برنامه میزبانی در خیابان «چهارباغ» برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6799019

